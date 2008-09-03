T24 LogoT24 Logo
Dünya

Makarios'a boyalı saldırı

Lefkoşe'deki Rum Başpiskoposluk avlusunda bulunan Makarios'un dev heykeli geçen akşam boyalı saldırıya uğradı.

03 Eylül 2008 03:00

Kıbrıs'ta geçen hafta yegane ortak köy konumundaki Pyla'da bir Türk ilkokuluna yapılan saldırının benzeri Rum kesiminde yaşandı.
Lefkoşe'deki Rum Başpiskoposluk avlusunda bulunan ve 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk din adamı Cumhurbaşkanı Makarios'un dev heykeli de geçen akşam boyalı saldırıya uğradı.
Heykelin etrafındaki duvara da "Satılıktır. İdollere ihtiyacımız yok" yazıları yazıldı. 1963'teki kanlı saldırılardan sonra adanın bölünmesinde baş rol oynadığı gerekçesiyle suçlanan Makarios'un heykeline saldıranların "barış yanlısı Rum gençleri" olduklarından şüpheleniliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24