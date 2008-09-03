Makarios'a boyalı saldırı

Kıbrıs'ta geçen hafta yegane ortak köy konumundaki Pyla'da bir Türk ilkokuluna yapılan saldırının benzeri Rum kesiminde yaşandı.

Lefkoşe'deki Rum Başpiskoposluk avlusunda bulunan ve 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk din adamı Cumhurbaşkanı Makarios'un dev heykeli de geçen akşam boyalı saldırıya uğradı.

Heykelin etrafındaki duvara da "Satılıktır. İdollere ihtiyacımız yok" yazıları yazıldı. 1963'teki kanlı saldırılardan sonra adanın bölünmesinde baş rol oynadığı gerekçesiyle suçlanan Makarios'un heykeline saldıranların "barış yanlısı Rum gençleri" olduklarından şüpheleniliyor.