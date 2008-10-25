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Dünya

Makarios heykeline Başpiskopos darbesi

'Kıbrıs Cumhuriyeti' eski Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios’un dev heykeli, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un gazabına uğradı

25 Ekim 2008 03:00

Kıbrıs’ta Lefkoşa’nın Rum Kesimi bölümünde Başpiskoposluk binasının önünde bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti” eski Cumhurbaşkanı ve Başpiskopos Makarios’un 10 metre boyunda, 11 ton ağırlığındaki dev heykeli, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un gazabına uğradı

Başpiskopos II. Hrisostomos göreve geldikten sonra, Makarios’un heykelinin Başpiskoposluk binasının önünden başka yere taşınmasını istedi. Ancak tepkilerden çekinen II. Hrisostomos, “Heykel çevre kirliliğine neden oluyor. Çevreye uyum sağlayacak başka bir yere taşınsın” denilerek, Makarios’un göreve geldiği Cikko Manastırı’nın önüne konulmasını istedi.

Daha küçük bir Makarios heykeli koyuldu

Heykel, iki günlük bir çalışmadan sonra önceki gün Cikko Manastırı ile Makarios’un mezarının bulunduğu yer olan “Throni” arasındaki bölgeye taşındı. Başpiskoposluk avlusuna da Yunan bir heykeltıraşın eseri olan daha küçük bir Makarios heykeli yerleştirildi.

Olayın perde arkasındaysa II. Hrisostomos’un, “Makarios’tan daha ünlü başpiskoposlar var. Neden sadece Makarios’un dev gibi heykeli burada duruyor” diye tepki gösterdiği öğrenildi. (Milliyet)

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