-MAKAMINDA SİGARA İÇEN VALİ YARDIMCISINA CEZA MUŞ (A.A) - 20.01.2011 - Muş İl Tütün Kurulu ekipleri tarafından yapılan sigara denetimlerinde, makamında sigara içerken görülen Vali Yardımcısı Mustafa Karaca'ya da para cezası kesildi. Bazı kamu kurumlarında sigara içildiği bilgisini alan Tütün Kontrol Kurulu ekipleri, Vali Yardımcısı Mustafa Karaca'nın makamında sigara denetimi yaptı. Sigara içerken yakalanan Karaca'ya 75 TL para cezası kesen ekipler, ihbar üzerine İl Tarım Müdürü Murat Yıldız'ı makamında denetledi. Yıldız'ın sigara içmediği, ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Tütün Kontrol Kurulu Koordinatörü Osman Ek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigaradan dolayı yılda 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek, sigara denetimlerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Son bir hafta içerisinde 11 şahıs ve 8 iş yerine ceza kestiklerini belirten Ek, şahıslara 75'er TL, iş yerlerine de 616'şar TL para cezası uyguladıklarını kaydetti. Bir ihbar üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Karaca'nın makamında da sigara denetimi yaptıklarını anlatan Ek, şunları kaydetti: ''Vali yardımcısının odasına aniden baskın yaptık. Kendisi sigara içiyordu. Biz kendisine para cezası keseceğimizi söyledik. 'Tabi ki ceza kesebilirsiniz, bu sizin görevinizdir' dedi. Biz 75 TL'lik bir makbuz kesip, kendisine verdik. Peşin vermeye kalkıştı. Peşin alma yetkimiz olmadığı için ceza makbuzunun bir nüshasını imza karşılığında kendilerini tebliğ ettik.''