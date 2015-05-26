Makamında silahla vurulan Gürsu Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 20 Mayıs'ta makam odasında zabıta memuru tarafından kafasından vurulan Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Başından vurularak ağır yaralandıktan sonra Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, bir hafta süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Seçim çalışmaları kapsamında kentte bulunan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da programlarını iptal ederek hastaneye geldi.



Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, 20 Mayıs'ta, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan Fevzi B, tarafından makamında tabancayla başından vurulmuştu. Ağır yaralanan Yıldız, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Fevzi B, olaydan 4 gün sonra Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde polise teslim olmuş, Bursa'ya getirilerek çıkarıldığı adliyede mahkeme tarafından tutuklanmıştı.