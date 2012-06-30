Makam şoförüne basın kartı verildi

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü'nün makam şoförü 'sürekli basın kartı' aldı. Kartı, en az 20 yıl fiilen gazetecilik yapan ya da gazetecilikle ilişkili görevi olanlar hak ediyor. Ancak yönetmelikte sınırlar oldukça geniş.



'Üst düzey mesleki ehliyet' anlamına gelen 'Sürekli Basın Kartı' mevzuatına ilişkin tartışmaları alevlendirecek örnek.

Basın Kartı Komisyonu'nun son toplantısı 19-20 Haziran'da yapıldı. Nesrin Coşkun, Selahattin Oğuz, Cem Kor, Ahmet Çavuşoğlu, Orhan Erinç, Mehmet Ali Dim, Ercan Sadık İpekçi, Mustafa Özkan, Nazmi Bilgin, Bahattin Akyön ve Mehmet Kahraman Akseki'den oluşan komisyon, 216 kişiye 'ilk kez sarı basın kartı' vermeyi kararlaştırdı.

70 kişiye de 'sürekli basın kartı' verilmesi yönünde karar çıktı. 'Sürekli basın kartı verilenler' arasında çok sayıda basın mensubunun yanı sıra Basın Yayın'da görevli personel de yeraldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, listenin sürprizi Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü'nün (BYGM) makam şoförü Bekir Eryılmaz. Eryılmaz, 70 komisyon üyelerinin tamamının oyuyla 'Sürekli basın kartı'na kavuştu.



Müdür de rahatsız



BYGM Genel Müdürü Murat Karakaya, makam şoförünün sürekli basın kartı aldığını doğruladı. Karakaya, 'Kurumumuz personeline genelde basın kartı veriliyordu. Bu, öteden beri gelen bir uygulama. Belli bir hizmet yılını doldurmuş olan personele veriliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak kadrolu personelimiz olduğu için başvurmuş ve kartını almıştır' dedi. Uygulamanın, Genel Müdürlüğün kuruluşundan beri devam ettiğini yineleyen Karakaya, 'Bu konuda yeni bir düzenleme gerekiyor' diye de konuştu.



Düzenlemeye gidilecek



Genel Müdür Karakaya'nın, kurumda çalışanlara yönelik basın kartı verilmesi uygulamasına çekidüzen vermek için köklü bir düzenleme için düğmeye bastığı öğrenildi. Buna göre basın kartı alma hakkı sadece, 'iletişimle doğrudan ilgili personele' tanınacak. Yine, halen bu haktan yararlanan üst düzey bürokratlara kart verilmesi uygulamasının sürmesi bekleniyor.



Kime verilliyor?



En az 18 yıl basın kartı taşımış olanlar, basın kartı taşımamakla birlikte en az 20 yıl 5953 sayılı Kanun (Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştaranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi) kapsamında fiilen çalışanlar, ilgili kanun hükümlerince gazeteciliğe devam edemeyecek derecede malul oldukları sabit olanlar hak sahibi olabiliyor.

BYEGM'de görevli genel müdür ve yardımcılarına, belirli görevlerdeki hizmet birimleri amirlerine, il müdürlerine, basın müşavirleri ve ataşelere, şube müdürleri ve şeflere, uzman, redaktör, mütercim ve fotoğrafçılara, merkez ve taşra teşkilatında enformasyon hizmeti yapan görevlilere verilebiliyor. 2010'da bu maddeye eklenen bir fıkrayla 'Genel Müdürlük'te çalışırken emekli olanlara müracaatları halinde, sürekli nitelikte basın kartı verilir' hükmü eklendi.



Sonunda alabildi



Karakaya'nın makam şoförlüğünü yapan Bekir Eryılmaz'ın kurumda 20 yılı aşkın süredir çalıştığı, daha önceki başvurularının 'nitelikleri uygun değil' diye reddedildiği öğrenildi.

BYEGM 2007'de Almanya'daki Deniz Feneri Davası'nda mahkumiyet alan Mehmet Gürhan'a sürekli basın kartı vererek büyük tepki çekmişti. Genel Müdürlük, Gürhan'ın hem sürekli hem de normal sarı basın kartını elinden almıştı.