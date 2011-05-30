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MAKAM OTOMOBİLİ SÜS HAVUZUNA DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A)

30 Mayıs 2011 16:30

-MAKAM OTOMOBİLİ SÜS HAVUZUNA DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Albaraka Türk Genel Müdürlük binasına gelen üst düzey bir yöneticinin makam otomobili süs havuzuna düştü.  Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan açılışın ardından Ümraniye'deki Albaraka Türk Genel Müdürlük binasını gezdi. Bu sırada, bir iş adamına ait Audi A6 marka 34 ZN 9833 plakalı makam otomobili, sürücüsünün park ettiği yerden çıkarmaya çalıştığı sırada yapımı süren süs havuzuna düştü. Yarısına kadar su içinde kalan otomobilin ön kapılarının kilitlenmesi nedeniyle sürücüsü arka kapıdan güçlükle çıktı.  Daha sonra kaza yerine gelen İstanbul Trafik Vakfına ait çekici, vatandaşların yardımıyla otomobili havuzdan çıkardı. Aracın sağ ön ve alt kısmında hafif hasar oluştuğu görüldü. Bu arada yine Audi A6 marka 34 US 2207 plakalı başka bir otomobil de başka bir çukura düştü. Bu araç da vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Açılış töreni sırasında yaşanan küçük kazaları, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

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