Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı!

Bolu'da, Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü cinsel içerikli sohbet ettiği sırada mastürbasyon yaptı. WhatsApp gruplarında hızla yayılan ve kentte infial yaratan görüntülerin ardından Sinan Ay, görevden alındı.



Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti. Sinan Ay, karşısında kadın soyunurken mastürbasyon yaptı.

İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan Ay'la sohbet ettiği görüntüleri kaydetti. Kayıt, belediye işçileri arasında yayılmaya başladı. Görüntüler, Whatsapp gruplarında yayıldı ve sendikanın genel merkezine kadar ulaştı.



Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan Ay'ı görevden aldı. (DHA)