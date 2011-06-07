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MAKAM ARACI YAVRU AYIYA ÇARPTI BURSA (A.A)

07 Haziran 2011 23:32

-MAKAM ARACI YAVRU AYIYA ÇARPTI BURSA (A.A) - 07.06.2011 - Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz'ın içinde bulunduğu makam aracı, yavru ayıya çarptı. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürü Halil Yılmaz'ın da içinde bulunduğu makam aracı, Bursa-Ankara karayolu Akiniş rampası bitiminde aniden yola çıkan yavru bir ayıya çarptı. Makam aracının ön kısmında hasar oluşurken, yaralanan ayı için veteriner çağrıldı. Ancak yaralı yavru ayı veteriner olay yerine ulaşmadan ormanlık alana kaçtı. Halil Yılmaz, kazanın ardından Yenişehir'e koruma aracıyla gitti.

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