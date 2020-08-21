Makam aracı almak için tehditle "bağış” adı altında para topladığı iddia edilen Karlıova Müftüsü hakkında inceleme

Karlıova Müftüsü İsa Demirkaynak'ın 77 imamın banka hesaplarına yatırılan bin 200 TL’lik promosyon ücretlerini sürgün tehdidi ile "bağış” adı altında toplayıp makam arabası aldığı iddia edildi. İmamların tepkileri üzerine Bingöl İl Müftülüğü inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bingöl’ün Karlıova İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak’ın ilçede görevli imamlardan tehdit yoluyla toplayarak makam aracı aldığı iddia edildi. İddialara göre, İlçe Müftüsü Demirkaynak, geçen nisan ayında ilçede görev yapan imamlara Whatsapp grubundan mesaj atıp, adlarına bankalara yatırılan bin 200’er liralık promosyonu ücretlerini makam aracı almak için kendi hesabına yatırmalarını istedi.

Demirkaynak’ın, promosyon ücretini vermek istemeyen imamları sürgün etmekle tehdit edip hakaret ettiği de öne sürüldü. İlçedeki 77 imamdan 92 bin 400 TL toplayan müftünün, imamların durumu sosyal medya hesaplarından gündeme getirmesi üzerineşu mesajı attığı belirtildi: “Değerli hocalarım. Araç alımı için bağış yapan ve yapmayan bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Araç alma işinden vazgeçtik. Yaptığınız bağışları ihtiyaç duyulan camilere kullanacağız.” Ancak Demirkaynak’ın alınan yeni araçla poz verdiği görüldü. (MA)

İl müftülüğünden açıklama

Büyüyen tepkiler ve yapılan şikayetler üzere Bingöl İl Müftülüğü harekete geçip, konuyla ilgili inceleme başlattı. Açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz Karlıova İlçe Müftülüğüne alınan hizmet aracı ile ilgili olarak bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Müftü, bağış adı altında tehditle para topladı” haberi üzerine İl Müftülüğümüzce açıklama gereği duyulmuştur. Bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan haber ve iddialar üzerine konu tarafımızdan incelenmeye alınmış olup, konu ile alakalı olarak Diyanet İşleri Başkanlığından Müfettiş talep edilmek üzere işlem başlatılmıştır. Söz konusu iddialar en kısa sürede Başkanlığımız tarafından görevlendirilecek müfettiş marifetiyle incelenecek ve hukuki işlem tesis edilecektir. Konunun İl Müftülüğümüzce titizlikle takip edildiği hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur.”