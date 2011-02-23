-MAKAK MAYMUNLARI ZEKALARINI TESCİLLEDİ ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - ABD'de maymunlar üzerinde yapılan bir araştırma, Sokrates'in "Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir" sözünün bu zeki hayvanlar için de geçerli olduğunu ortaya koydu. İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çıkan habere göre, New York ve Georgia üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü araştırmada bir grup makak maymunu, ekranda görülen piksellerin yoğunluğunun az ya da çok olup olmadığını değerlendirmek konusunda eğitim gördü. Maymunlardan yoğun için D (dense), seyrek içinse S (sparse) tuşuna basmaları istenen araştırmada, doğru yanıt veren hayvanlar yiyecekle ödüllendirdi. Maymunlar yanlış yanıt verdiklerinde ise oyun kısa bir süre duraklatıldı ve birkaç saniyeliğine de olsa yeni bir ödül kazanma fırsatı askıya alınmış oldu. Araştırmacılar, maymunlara "soru işareti"ni seçerek soruyu atlama ve oyuna devam etme şansı da tanıdı. Bu durumda ise hayvanlara bir ödül verilmedi, ancak oyunda bir aksama da olmadı. Makakların da aynen, soruyu aldatıcı bulduklarında "pas" seçeneğini tercih eden insanların yaptığı gibi bu tür durumlarda bu şıkkı seçtiğini gözlemleyen bilimadamları, bunun maymunların bir hata yapmalarının olası olduğu durumlarda bunu sezebildiklerini gösterdiğini, yani bu zeki hayvanların "bilmediklerini biliyora benzediklerini" söyledi. Aynı araştırmada kapüsen maymunlarının ise 3'üncü seçeneği tercih etmek konusunda başarısız olduğu belirtildi.