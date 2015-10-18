MAK Danışmanlık'ın son anketinde hangi parti yüzde kaç oy aldı?

MAK Danışmanlık'ın '1 Kasım Genel Seçimi Öncesi Son Siyasi Ortam Değerlendirmesi' anket sonuçları yayınlandı. 12-17 Ekim tarihleri arasında 49 il ve 171 ilçede yapılan anket sonuçlarına göre, AKP yüzde 43.5 ile birinci parti durumunda.

Milliyet'te yer alan habere göre, ankete katılanlara 'Yarın bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusu soruldu.



Karasızlar dağılmadan yapılan değerlendirmeye göre katılımcıların yüzde 42.1'i AKP yanıtı verirken, CHP diyenlerin oranı yüzde 26.8, MHP diyenlerin oranı yüzde 13.2, HDP diyenlerin oranı ise yüzde 11.8 oldu.



Kararsızlar dağıldıktan sonra sonuçlar





Ankette 'kararsızların' oranı dağıtıldıktan sonrası AKP, CHP, MHP ve HDP oy oranları şöyle değişti:



AKP: 43.5

CHP: 27.8

MHP: 13.6

HDP: 12.1