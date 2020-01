MAK Danışmanlık: "Erdoğan'ı desteklerim" diyenlerin oranı yüzde 48, Meclis'e sadece AKP ve CHP girebiliyor

İktidar partisine yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık tarafından 5- 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen "Sonbahar 2017 Siyasi Gündem Araştırması"nın sonuçları kamuoyu bile paylaşıldı. "2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan aday olsa destekler misiniz?" sorusunu katılımcıların yüzde 48'i "Evet" yanıtını verdi.

MAK'ın anketine göre bugün seçim yapılsa Meclis'e sadece AKP ve CHP girebiliyor; MHP ve HDP ise Meclis dışı kalıyor. Henüz partisini kurmayan Meral Akşener'in oy oranı ise yüzde 4.5 olarak görünüyor.

Dün (13 Ekim 2017) AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Biz tembel olamayız, çok çalışacağız. Herkesin ağzına geleni söylemeye hakkı olabilir ama bizim yok. Herkesin milleti umursamadan bildiğini okumaya hakkı olabilir, bizim yok. Hesapsız kitapsız işlere kalkışmaya hakları olabilir ama bizim yok. İster ekonomisi ile ilgili ister iç siyasetle, isterse başka herhangi bir konu ile ilgili olsun tüm işlerimiz de bu kriterlere uygun davranmazsak işlerimizi sıkıntıya sokarız."

Akşener, hangi partiden ne kadar oy alıyor?

Anketin sonuçlarına göre, Meral Akşener'in kuracağı parti AKP'den 2 puan, CHP'den 3, MHP'den ise 5 puanlık bir oy alıyor.

Yandaş araştırma şirketi MAK'ın anketinden çıkan sonuçlar ve MAK'ın anket sonuçları hakkındaki değerlendirmeleri şöyle:

Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

MAK DANIŞMANLIK olarak her ay yaptığımız saha araştırmalarında sürekli sorduğumuz "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar; kararsızlar matematiksel dağıtılmaksızın AKP 41.5, CHP 21.5, MHP 7.5, HDP 7, Akşener'in kuracağı parti 4,5, diğerleri başlığı altıda diğer parti ve bağımsız adayların ise 3 de kaldığını göstermektedir. Bu tablo İktidar partisi için tek başına iktidar konusunda bir sıkıntının habercisidir.

Kararsızlar dağılmaksızın ortaya çıkan bu sonuçlar içinde TBMM de temsil olunan her siyasi partide belli bir oy kaybının varlığı dikkat çekerken; bu tabloda Meral Akşener'in kuracağı partiye oy vereceğim diyen % 4,5 luk bir seçmen kitlesinin varlığı dikkat çekmektedir. Bu durum özellikle başta MHP olmak üzere AKP ve CHP den de bu yeni oluşuma ilgi duyan bir seçmen kitlesinin varlığını göstermektedir. Akşener'in partisine olan ilgi toplumsal bekle gör anlayışıyla da okunabilir. Bu siyasi oluşumun ortaya koyacağı kadro, vizyon vb. şartlar hem yukarı doğru hem de aşağı doğru bir gelişim trendine neden olabilir.

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar; kararsızların matematiksel dağıtılmasından sonra AKP 48,8, CHP 25.25, MHP 8.85, HDP 8.22 , Meral Akşener'in kurmakta olduğu parti 5,3 diğerleri başlığı altıda 3.58 lik bir tablo oluşmaktadır.

Kararsızların matematiksel yüzde ile doğru orantılı bu paylaşımı matematiksel bir fikir oluştursa bile sosyolojik anlamda doğru sonuçlar içermeyebilir. Zira seçmen içinde "ilk kez oy kullanacak seçmen dışındaki kitle" oy verdiği parti iktidar partisi ise özellikle bunu net ifade eder ve genel olarak partisinin arkasında durur. Kararsız yada Görüş Yok diyen kitle genelde muhalif seçmen kitlesidir. Bu surumda dikkate alınması gereken sayısal veriler kararsızlar dağılmadan ortaya çıkan seçmen tablosudur.

Ülkemizde yanlış bir algı ile sürekli sağ partilerin alternatifi sol partiler şeklinde ifade edilmektedir. Halbuki sağ sol seçmen geçirgenliği sağ sağ yada sol sol arasındaki geçirgenliğe göre çok zayıftır. Özellikle AKP'ye alternatif olabilecek sağ bir partinin ciddi kırılmaları getirebileceği, hatta solun ulusalcı kanadını da hareketlendiren bir cazibe merkezi olabileceği dikkate alınmalıdır.

2. Farklı bir tablo ile "1 Kasım Seçimleri oy verme oranları üzerinden, seçmenin "1 Kasım seçimlerinde oy vermiş olduğu parti yerine önümüzdeki seçimde farklı bir partiye oy verip veremeyeceğini değerlendirmeye çalıştık."

Bu tabloya göre;

1 Kasım'da AKP'ye oy veren % 49,5 lik toplam seçmenin 2 puanlık kısmı Meral Akşener'e, 5 puanlık kısmı başka bir partiye(ki bu başka parti içinde Meral Akşener de var), 2 puanlık kısmı ise oy kullanmayabilirim diyor.

1 Kasım'da seçimlerinde CHP ye oy veren % 25 lik toplam seçmenin 3 puanlık kısmı Meral Akşener'e, 2 puanlık kısmı başka bir partiye(ki bu başka parti içinde Meral Akşener de var), 1 puanlık kısmı ise oy kullanmayabilirim diyor.

1 Kasım'da seçimlerinde MHP ye oy veren % 12 lik toplam seçmenin 5 puanlık kısmı Meral Akşener'e oy verebilirim, 1 puanlık kısmı başka bir partiye(ki bu başka parti içinde Meral Akşener de var), 0,5 puanlık kısmı ise oy kullanmayabilirim diyor.

1 Kasım'da seçimlerinde HDP ye oy veren % 11 lik toplam seçmenin Meral Akşener'e oy verebilirim diyenler yüzdelik kayda alınmayacak kadar az, 2 puanlık kısmı başka bir partiye, 2 puanlık kısmı ise oy kullanmayabilirim diyor.

1 Kasım'da seçimlerinde TBMM de temsil olunan partilerin dışındaki % 2,5 luk toplam seçmenin 0,5 puanlık kısmı Meral Akşener'e, 0,5 puanlık kısmı başka bir partiye oy verebilirim derken, oy kullanmayabilirim diyenlerin oranı yüzdelik kıymete haiz olacak kadar değil.

2002'den bu yana herhangi bir seçimde AKP'ye oy verdiniz mi?

Kurulduğu günden bugüne girdiği her seçimde, en yakın rakibinin 2 katı kadar oy alan bir parti olan AKP'den 2 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar her seçimde belediye meclisi, il genel meclisi, teşkilatlarda yöneticilikler ve tüm aday adaylıkları üzerinden yapılan bir matematiksel sayım TBMM de temsil olunmasa da hatırı sayılır bazı partilerin aldığı toplam oy oranının 2 katı kadar olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Kaldı ki şu an aktif üye sayısı 10 milyonu aşmış bir partiden bahsediyoruz.

Yukarıdaki tablo muhtemelen çoklu partili demokrasilerde bir rekordur. Ancak bu rekor; bu seçmen oranının yarısına yakın bir bölümünün yıllar içinde küstürüldüğü, kızdırıldığı ve kırıldığı böylece oy verdiği partiden koptuğunu göstermesi bakımından da ibretliktir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan aday olsa destekler misiniz?

2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaklaşık 1,5 yıl öncesinden ortaya çıkan sonuç; seçimin ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine sonuçlanacağını gösterse de; bu önemli sürecin özellikle iktidar mensuplarınca dikkatle takip edilmesi, rehavete kapılmadan sıkı tutulması gereken bir süreç olduğu anlaşılmaktadır.

1 hafta sonra kamuoyuyla paylaşacağımız ve halen saha çalışmaları devam eden İSTANBUL ve ANKARA ya özel çalışmamızda, bu konuyu ülke nüfusunun en yoğun olduğu bu iki şehirde, (Türkiye Geneli araştırmamızda geleneksel ölçütümüz olan on binde bir oranın çok üstünde, seçmen sayısının çok daha yüksek bir oranıyla) yaptığımız araştırmayla daha ayrıntılı inceleyeceğiz. O araştırmanın sonuçları bize yerel seçimlerin bu iki şehirdeki akıbeti içinde bir ön sonuç verecektir.

Size göre muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı konusu şimdiden gündemin ilk sırasına oturan konulardan biri.

Bu noktada muhalefet kim cumhurbaşkanı olsunu daha çok Recep Tayyip Erdoğan karşısında kimin şansı var? Ya da kim muhalefetin adayı olurda seçim ikinci tura kalır arayışında...

İşte bu noktada Adalet Yürüyüşü ile son referandumda hayır cephesinin lokomotif lideri olmuş Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada çıkarken Meral Akşener ikinci sırada çıkmaktadır.

Kılıçdaroğlu için son referandum referans olurken, Meral Akşener için sağı bölebilir diye destek verildiği görülmektedir.