MAK Danışmanlık Başkanı: CHP, mart ayında birinci parti olabilir

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP'nin oylarının sabit kaldığını, ancak AKP'nin düşen oyları nedeniyle mart ayında birinci parti olabileceğini belirtti.

Kulat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Kasım sonu itibariyle yüzde 30'un altına inen oy oranı... Aralık sonu açıklanan asgari ücret ve dövizi frenleme algısıyla 0.8 puanlık yükseliş ile yeniden 30'a çıkmıştı. Bu haliyle; -teşkilatın yeni bir motivasyon yakalama gayreti- son zamlar ve zamların zamanlaması ile sıfırlandı. CHP; sağ sol geçirgenliğinin çok az olması nedeniyle oy artışı yaşamamakta -ama rakibinin düşen oyları nedeniyle- kendisinin oyu sabit kaldığı için göreceli yükseliş yaşamakta. Rakibinde düşüş CHP'de mevcut durumu koruma eğilimi devam ederse Mart 2022'den itibaren birinci parti olur. İyi Parti yükselme eğilimi en istikrarlı durumunda -zaman zaman duraksama olsa da- son 2 yılda hemen her ay yükseliş kaydetti. İktidar dolmuşundan inen her 4 yolcudan ikisi (durakta arkadan gelen yeni bir AK Parti dolmuşu yerine) İyi Parti otobüsünü tercih etti." ifadesini kullandı.

Kulat şunları kaydetti:

"Siyasetin asıl büyük şekillenme sürecini DEVA Partisi / Gelecek Partisi / Yeniden Refah Partisi / Bağımsız Türkiye Partisi / Demokrat Parti / HÜDAPAR / TDP gibi iktidardan oy alabilme potansiyeli olan partilerin 2022 nin ilk aylarındaki performansları belirleyecek."