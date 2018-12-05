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MAK Danışmanlık: Bahçeli hakkındaki o ihtimal, kuvvetli bir şekilde konuşuluyor

"Bir ihtimal şu anda kuvvetli bir şekilde konuşuluyor"

05 Aralık 2018 13:46

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP'nin MHP'ye ittifak jestinin Devlet Bahçeli'ye Meclis Başkanlığı verilmesi olabileceğini söyledi.

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sunduğu 'Bire Bir' programına konuk olan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

​AKP ile MHP ittifakını değerlendiren Kulat, "Bir ihtimal şu anda kuvvetli bir şekilde konuşuluyor; Devlet Bahçeli'nin de büyük ihtimal TBMM Başkanı olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

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