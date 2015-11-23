MAK Danışmanlık: AKP'ye destek verenlerin sayısı yüzde 52,5'e yükseldi

Mak Danışmanlık’ın 16-21 Kasım tarihleri arasında 31 il ve 151 ilçede 5 bin 670 kişi ile yüz yüze yaptığı ankete göre AKP'nin oylarında 1 Kasım'dan bu yana yükseliş olduğu iddia edildi.

Yeni Şafak’ın haberine göre “Yarın bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusuna cevap verenlerin yüzde 52,5'i AK Parti, yüzde 24,7'si CHP, yüzde 11,1'i MHP dedi. HDP ise yüzde 10 ile baraj sınırında kaldı. Ankete katılanlara 1 Kasım sonrası güçlü bir şekilde dillendirilen Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi de soruldu. Katılımcıların yüzde 61'i Yeni Anayasa'nın gerekli olduğunu düşünürken, yüzde 19'u olumsuz görüş bildirdi. Yüzde 20'si ise kararsız kaldı. Aynı şekilde ankete katılanların yüzde 53'ü yeni Anayasa'nın içinde başkanlık sistemini de desteklediğini belirtirken, yüzde 36'sı 'hayır' cevabını verdi.

Ankette muhalefetteki liderlik yarışı da analiz edildi. CHP'ye oy vereceğini söyleyen kişilere “Genel Başkan size göre kim olmalı?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 35'i Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 31'i Muharrem İnce, yüzde 9'u ise Metin Feyzioğlu cevabını verdi. Aynı sorunun sorulduğu MHP'lilerin yüzde 34'ü 'Meral Akşener' dedi. Mevcut Genel Başkan Devlet Bahçeli yüzde 26 ile Akşener'in gerisinde kaldı. Bahçeli'yi yüzde 17 ile Sinan Oğan izledi.

Ankette, katılımcılara AK Parti'nin seçim öncesi vermiş olduğu vaatler de soruldu. Katılımcıların yüzde 66'sı AK Parti'nin seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getireceğine inanırken, yüzde 22'si 'hayır' cevabını verdi. Terörle mücadele konusunda da devlete güven tam. Katılımcıların yüzde 64,3'ü terörle mücadelede devlete destek verdiğini bildirdi. Yine ankete katılanların yüzde 86'sı IŞİD terör örgütü olarak kabul ederken yüzde 13'lük bir kısım görüş bildirmedi.