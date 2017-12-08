MAK Danışmanlık: AKP - MHP ittifakı yüzde 47 bandında, MHP baraj altı kalacak, İyi Parti'nin oyları düştü

MAK Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP-MHP ittifakı yüzde 47 bandında, MHP barajın altında kalacak, İyi Parti'nin oyu kurulduktan sonra düştü" dedi.

Kulat, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında AKP-MHP ittifakına ve diğer partilerin oy oranlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İktidar ile fiili ortağı konumunda bulunan MHP arasında, 2019'daki seçimlere yönelik, özellikle basın üzerinden yürütülen bir birlikte hareket etme gündemi var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur ittifakı' adını verdiği formül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisindeki kurmaylarına "MHP'yle görüşün" talimatı vermesine neden oldu

Erdoğan, Bahçeli'nin geçen verdiği 'ittifak' mesajlarına da olumlu yaklaşmış, "MHP ile her türlü adımı atmaya hazırız" yanıtını vermişti. Ancak kamuoyu araştırmaları, MHP ile AK Parti arasındaki ittifakın, 16 Nisan referandumunda 'Evet' oylarıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle, alması gereken yüzde 50+1 düzeyine erişemediğini söylüyor.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programının konuğu olan MAK Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti-MHP ittifakına ve diğer partilerin oy oranlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"AK Parti 7 Haziran seviyesinde"

AK Parti için de araştırmalar yapan MAK'ın başkanı, "Her ay rutin araştırma yapıyoruz. Siyasi partilerin oy baremlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Elimizdeki verilere, AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen seçmenin 7 Haziran seçimleri seviyesinde olduğunu gösteriyor. Yani yüzde 40-41 bandında olduğunu görüyoruz" dedi.

"Güneydoğu'da kamuoyu araştırmaları bölgenin nabzını tutamayabilir"

Kulat, Güneydoğu'daki seçmenlerin anketlerde daha resmi bir dil kullandığını, özel sohbetlerde ise söylediklerinin farklı olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Güneydoğu'da, vatandaşlar anketlere çok cevap vermek istemiyorlar. Cevap verenler ise resmi bir dil kullanıyorlar. Özel sohbetlerde söyledikleriyle, anket sırasında söyledikleri farklı oluyor. Bu da mesleğimiz açısından bizi endişelendiriyor. Öyle zannediyorum ki, yarın seçim olsa, kamuoyu araştırmaları bölgenin nabzını tutamayabilir."

"Kararsız seçmen..."

Kulat, kararsız seçmen sayısını da şöyle açıkladı: "AK Parti'nin 7 Haziran'la 1 Kasım arasında, kendi oy oranı üzerinden değerlendirdiğimizde yaklaşık yüzde 18'lik bir oy artışı var. Şu anda da, o düzeydi bir seçmen, kararsız gibi görünüyor. Türkiye genelinde ise, yüzde 16-17 civarında bir kararsız seçmen var."

CHP yüzde 25, MHP baraj altı, HDP bıçak sırtı

CHP, MHP ve HDP'nin oy potansiyellerine de değinen Kulat, CHP'nin yüzde 25 bandında sabit olduğunu, MHP'nin baraj sorunu yaşadığını, HDP açısından ise durumun bıçak sırtı bir halde olduğunu şu sözlerle anlattı:

"CHP açısından ise durum stabil görünüyor. AK Parti pik yaparken de, tavan yaparken de, yüzde 25 oy alıyor. Şu anda da, Türkiye'nin siyasal yapısında değişiklik yapacak bir durumda değil. En büyük değişim şu an MHP'de görülüyor. MHP şu anda barajın altında. Bunu söylediğimde başta sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, MHP'liler kızıyor ancak bu benim fikrim değil. Vatandaş böyle söylüyor. HDP'de şu an için barajın altında görülüyor ancak bölgenin nabzı da çok iyi tutulamıyor. Bu sürecin iktidar partisi tarafından yönetilmesine bağlı bir durum söz konusu. Çünkü bölgede, iki parti arasında bir geçişkenlik söz konusu. Bunlar AK Parti ve HDP."

"İyi Parti kurulmadan önce daha iyiydi"

Kulat, İyi Parti'nin oy oranının da yüzde 5 seviyesinde olduğunu şöyle aktardı:

"İYİ Parti'de ise durum şöyle: Basında yer aldığı gibi alıp başını gitmesi gibi bir durum yok. Parti kurulmadan önceki hafta, durumu daha iyi görünüyordu. Şimdi ise bir durma ve gerileme söz konusu. Parti kurulmadan önce oy oranı 5.3 görünüyordu. Şimdi ise 5.0 — 5.1 gibi görünüyor."