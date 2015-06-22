MAK: Bu pazar seçim olsa AKP'nin oy oranı yüzde 43,5

7 Haziran'da yaptığı seçim değerlendirmesi ile sosyal medyada tartışma konusu olan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, bu pazar seçim olsa AKP'nin yüzde 43.5 oy alacağını öne sürdü.

Kulat'a göre Diyarbakır'da HDP mitingine yönelik bombalı saldırı AKP'den en az iki puanı HDP'ye ekledi. Kulat, AKP'nin içinde olmadığı hiçbir koalisyonun mümkün görünmediğini AKP-MHP hükümetinin seçime kadar ülkeyi taşıyabileceğini iddia etti.

Sabah gazetesinin sorularını yanıtlayan (22 Haziran 2015) Kulat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Diyarbakır'daki bombalı saldırı seçimin sonucunu belirledi’

Doğrusu son haftaya kadar kendi çekirdek oyunun dışında ağırlıklı olarak CHP ve Beyaz Türklerden oy alan ve bu oylarla seçim barajı konusunda bıçak sırtı bir görüntü oluşturan HDP bu provakatif eylemler ve Ak Parti'nin de son haftada iyi atraksiyonlar geliştirememesinin etkisiyle baraj üstü yaklaşık 2 - 3 puanlık oyu ağırlıklı Ak Parti seçmeninden almıştır. Araştırma firmalarının bu tarihten önce yaptıkları çalışmalarla bu süreç sonrası sahada gördükleri budur. Ama YSK yasağı gereği seçime 10 gün kala kamuoyuna ifade edilememiştir. Bu olay üzerine çok net söylemlerin geliştirilememesi iktidar için negatif sonuç doğurmuştur.

‘AK Parti-MHP hükümeti ülkeyi seçime götürebilir’

Öncelikle milli irade her şeyin üzerindedir. Ancak konu koalisyon olunca 13 yıl boyunca tek başına başarılı bir iktidara alışmış toplumun, geçmiş sabıkası çok da iyi olmayan koalisyonu hazmı çok kolay görülmemektedir. Bu noktada taban yakınlığı bakımından Ak Parti-MHP hükümeti Türkiye'yi seçime kadar taşıyabilir. Ancak anayasa değişikliği için sayısal yetersizlik bu koalisyonun ömrünü daha baştan kısaltmaktadır.

’AK Parti'ye rağmen hükümet kurulamayacağı ortaya çıktı’

Ak Parti'ye rağmen bir hükümet kesinlikle kurulamaz kurulursa da özellikle MHP için siyasal intihar olur ve zaten uzun ömürlü olmaz. Türkiye'yi gazete ilanları, Tüsiad benzeri STK'ların talimatlarıyla dizayna çalışanlar 13 yıllık kış uykusundan sanırım yeni uyandılar ve aradaki bu toplumsal değişimi kaçırdılar. Türkiye'nin temel dinamikleri 28 Şubat benzeri postmodern balans ayarlarına artık uygun değil.

‘Erken seçim olursa AK Parti'nin şansı ne?’

Hükümet kurma adına koalisyon denemelerinin başarısız olması durumunda; Ak Parti bu konuda samimi çabasıyla sonuç alamadığını toplum kitlelerine anlatır ve yukarıda saydığımız sorunlu toplum kesimlerine yönelik bir seçim söylemi geliştirir ve doğru bir listeyle ortaya çıkarsa; Ak Parti'den uzaklaşan kesimleri yeniden kazanacağı aşikârdır. Şu an muhalefet bir erken seçimi asla istemeyecektir.

‘Bu pazar seçim olsa AK Parti yüzde 43,5’

Seçimden hemen sonra yaptığımız araştırmada Ak Parti'ye uyarı amaçlı oy vermeyen özellikle iç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Marmara seçmeninde toplamda % 2 civarında bir pişmanlık izlenimi var. Pazar günü bir erken seçim olsa AK Parti'nin oyunun 43,5 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzde 45 gün büyük tartışmalara gebe bir koalisyon görüşme süreci var. Koalisyon görüşmeleri seçmeni bıktırabilir ve AK Parti'nin "tek parti iktidarı" üzerine kurulu seçim çalışması daha iyi bir sonuç verebilir. HDP'nin oylarına gelince. Doğu ve güneydoğu seçmeninde mikro milliyetçilik üzerine kurgulu politikaya karşı AK Parti'nin yeni bir politikalar geliştirilmesi gerekiyor.

7 Haziran'da sosyal medyada alay konusu olmuştu

MAK Danışmanlık'tan Mehmet Ali Kulat'ın seçim akşamı iki farklı kanalda canlı yayında yaptığı "seçim analizi" sosyal medyada alay konusu olmuştu.

A Haber'de açılan sandık oranı yüzde 27 iken yaptığı değerlendirmede AKP'nin zaferini ilan eden Kulat, HDP'nin de baraj altı kaldığını söylemişti. Sonuçların kendi anketleri ile birebir örtüştüğünü kaydeden Kulat, "halkımız basireti ve sağduyusunu ortaya koymuştur" derken, "seçim tecrübelerime dayanarak bu sonuçların tabloyu gösterdiğini söyleyebilirim" demişti.

Ancak Kulat'ın 6 saat sonra CNN Türk'teki yorumları ise şaşkına çevirdi. Açılan sandık oranı yükselip, AKP'nin iktidarı kaybettiği, HDP'nin yüzde 13'e ulaştığı saatlerde CNN Türk'te konuşan Kulat bu kez bambaşka bir "seçim analizi" yaptı.

Kulat A Haber'deki analizinin üstünden 6 saat geçtikten sonra CNN Türk'ye yaptığı değerlendirmede ise AKP'nin kendini sorgulaması gerektiğini, hatalarını masaya yatırması gerektiğini söyledi. Kulat, ortaya çıkan sonuçların yine kendi araştırmaları ile örtüştüğünü söylemekten de geri durmadı.

İşte o anlar: