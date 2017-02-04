MAK araştırmasına göre, referandumda evet-hayır oranları ne?

Tek başına iktidar olan bir partinin çıkmadığı 7 Haziran seçimleri öncesinde AKP'yi yüzde 54,6 oy oranında gösteren MAK Danışmanlık Şirketi’nin 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında anaysa referandumuna ilişkin olarak yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre, kararsızlar dağıtıldığında referandumda ‘evet’ oyu vereceğini söyleyenlerin oranı 59.77, 'hayır' diyenler ise yüzde 40,23'e yükseldi.

MAK Danışmanlık, Türkiye gündemi araştırmasında Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ilgili halkın nabzını tuttu. 26 Ocak - 1 Şubat 2017 tarihleri arasında, 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5400 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan ankette, referandumda 'evet' diyeceklerin oranı yüzde 52 oldu. Hayır oyları yüzde 35'te kaldı. Karasızlar ise yüzde 13 olarak gerçekleşti.

MAK Danışmanlık'ın 40 gün önce yaptığı kamuoyu araştırmasına göre 'evet'lerde yüzde 3,5'lik düşüş, 'hayır'larda yüzde 6'lık artış dikkat çekti.

Referandumda 'hayır' oyu kullanacağını söyleyenlere bunun nedenleri de soruldu. Ağırlıklı olarak 4 temel gerekçe ortaya çıktı. Bu başlıklar sırasıyla yüzde 65 Tüm yetkilerin tek elde toplanacak olması, yüzde 14 on sekiz yaşında milletvekili olamayacağı savı, yüzde 11 milletvekili sayısını çoğaltmanın gereksizliği.

Yarın seçim olsa…

Ankette katılımcılara 'Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz' sorusu da yöneltildi. Kararsızlar yüzde 10'da kalırken AKP yüzde 46.5'le birinci, CHP yüzde 23 ile ikinci sırada yer aladı. HDP yüzde 7 ile barajın altında kaldı. Anayasa değişikliğine destek veren MHP'nin oyları ise yüzde 11.5 oldu.

Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti, 1 Kasım seçimlerindeki (yüzde 49,48) oylarının üzerine çıkarak, Yüzde 51.66 olarak belirlendi. CHP yüzde 25,55'le ikinci oldu. MHP'nin 1 Kasım seçimlerinde aldığı yüzde 11.90 oy oranının az da olsa artış olduğu görüldü; 12.77. HDP ise 7,7 ile barajın altında kaldı. HDP, MAK Araştırma'nın son 4 anketinde de yüzde 10'luk baraja takılmıştı.

En önemli sorun ekonomi

Katılımcıların yüzde 32'si 'Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir?' sorusana 'ekonomik sorunlar' cevabını verirken, 'terör' yüzde 28, FETÖ ile mücadele yüzde 5'te kaldı.

Yaşanan ekonomik dalgalanmalarla ilgili 'yabancı güçlerin oyunu' şeklindeki açıklamaya inanıp inanmadığı da katılımcılara soruldu. 'Size göre ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaların sorumlusu kimdir?' sorusana yüzde 32 'Yabancı güçler' derken yüzde 29 'yabancı güçlerle işbirliği yapan yerli güçler' karşılığını verdi. Yüzde 24’lük kesim ise hükümetin ekonomiyi iyi yönetememesi yanıtını verdi.

Anayasa değişikliğinin içeriğini toplumun yalnızca yarısı biliyor

TBMM'de görüşülerek referanduma götürülmesi sonucu çıkan anayasa değişikliği paketinin içeriği konusunda yeterince bilgi sahibi misiniz?" sorusu sorulan ankette katılımcıların yüzde 52'i evet yanıtını verdi. Bilgi sahibi olmayanların oranı yüzde 34 iken, görüş bildirmeyenlerin oranı yüzde 14 çıktı.