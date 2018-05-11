MAK araştırması: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalacak, birinci tur HDP'ye bağlı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları ölçümlere göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi. Kulat’a göre birinci turda HDP’nin oy performansı belirleyici olacak. HDP barajı geçemezse AKP fazladan en az 60 vekil çıkaracak.

Kulat, erken seçime dair yaptığı araştırmaları ve görüşlerini ilişkin olarak bilgiler paylaştı. Kulat, yaptıkları ölçüm ve anketler çerçevesinde seçimle ilgili öngörülerini paylaşırken de “Seçim ilk tur için bıçak sırtı gibi görünüyor. İkinci tur ihtimali güçlü biçimde var” dedi.

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberi aynen şöyle:

MHP, AKP’den alıyor

Hüda-Par’ın nasıl bir sonuç alacağının da HDP’nin durumunu yakından ilgilendirdiğini belirten Kulat, Hüda Par’ın oy oranını yükseltmesi durumunda seçime tek başına giren HDP’nin baraja katılma riski doğabileceğini, bu durumda AKP’nin en az 60 fazladan vekil çıkaracağını vurguladı. Kulat, partilerin oy oranları ve ittifakların son durumuna ilişkin olarak da şunları söyledi: “İyi Parti, kurulduğunda daha yüksek bir oy oranına sahipken, belli bir süre sonra oylarında düşüşler oldu. Ancak seçim süreciyle birlikte tekrar toparlanma içindeler. Biz İyi Parti’yi yüzde 10’lar düzeyinde görüyoruz. CHP’de belli bir oranda oy kaybı olabilir ama çok ciddi bir oran olmayacağı görüşündeyiz. SP ise en son 1 Kasım seçimlerinde yüzde 0.6 oranında oy almıştı. Şimdi Karamollaoğlu’nun son öne çıkışı ve ittifak sonrası oylarında ciddi bir yükseliş var. SP, seçimi yüzde 2’ler, hatta biraz daha üstü ile bitirirse şaşırtıcı olmaz. MHP ise bize göre yüzde 7-8’lerde. Ancak MHP, İyi Parti gittikten sonra 1 Kasım seçimlerinde AKP’ye kaptırdığı seçmeni bir miktar geri alıyor. Yani aslında ortağından oy alıyor. Bu da dışarıdan bir seçmen girişi değil. İttifakın kendi içindeki seçmenin yer değiştirmesi olarak görülüyor.”

‘İmece Demokrasisi'

Kulat, erken seçim kararının hemen ardından CHP’nin diğer muhalif siyasetlere yönelik hamleleri için yeni bir kavram kullanıyor: “İmece demokrasisi.” Bu kavramı ise şöyle açıyor: “Sayın Kılıçdaroğlu, erken seçim kararıyla birlikte ilginç stratejik hamleler yaptı. CHP seçmeni de bu bilinçle hareket ediyor. Önce seçime katılabilmesini sağlamak için karşılık beklemeksizin, İyi Parti’ye 15 milletvekili gönderdi. Ardından hiçbir adayın 100 bin imza barajı altında kalmaması için partililerine çağrı yaptı. Şimdi de CHP seçmeni tek başına giren HDP’nin de baraj altında kalmaması, ittifakın da parlamentoda AKP-MHP ittifakını geçmesi ve partinin adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması için çalışıyor. Bu bilinçle hareket ediyor. Ben buna imece demokrasi anlayışı diyorum. Bu imece demokrasisi kültürüdür. CHP, bu seçimdeki tavrıyla imece demokrasisi dönemini başlattı.