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Dünya

MAIZIERE: BAVULDAKİ GERÇEK BOMBA DEĞİL BERLİN (A.A)

19 Kasım 2010 18:43

-MAIZIERE: BAVULDAKİ GERÇEK BOMBA DEĞİL BERLİN (A.A) - 19.11.2010 - Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Namibya'da bir Alman yolcu uçağına yüklenmek üzereyken şüpheli olarak tespit edilen bavulun içindeki düzeneğin gerçek bomba olmadığını söyledi. Maiziere, Hamburg kentinde düzenlenen İçişleri Bakanları Konferansından sonra yaptığı açıklamada, söz konusu bavulların test amacıyla bir Amerikan şirketi tarafından üretildiğini ve bavulun içinde hiçbir patlayıcı maddenin bulunmadığını belirtti. Söz konusu Alman yolcu uçağı için bir tehdit bulunmadığını ifade eden Maiziere, bavulun üretildiği şirkette alarm sistemlerinin geliştirildiğini, şimdi söz konusu bavulun ne zaman ve kim tarafından satın alındığının araştırıldığını kaydetti.

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