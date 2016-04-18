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Dünya
Deutsche Welle

Mainz Savcılığı: Ankara'dan başvuru gelmedi

Mainz Savcılığı, Ankara'nın 'Erdoğan şiiri' nedeniyle Alman mizahçı Böhmermann hakkında 103'üncü maddeyle ilgili olarak henüz suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı.

18 Nisan 2016 18:50


Almanya'da federal hükümetin Alman komedyen Jan Böhmermann'a karşı adli kovuşturma yürütülebilmesi için savcılığı yetkilendirme kararının ardından gözler ZDF kanalının merkezinin bulunduğu Mainz'daki savcılığa çevrilmişti.

Mainz Savcılığı, Alman Ceza Yasası'nda "yabancı devlet adamına hakaret" suçunu düzenleyen 103'üncü madde ile ilgili olarak Böhmermann hakkında henüz herhangi bir adli işlem yapılmadığını duyurdu.

Federal hükümetin kararından medyadaki haberler aracılığıyla haberdar olduğunu açıklayan Başsavcı Andrea Keller, henüz hükümetten kendilerine resmi bir yazı ulaşmadığını kaydetti. Türk hükümetinin de kendilerine başvuru yapmadığını belirten Keller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yabancı devlet temsilcilerine hakaret' suçunu düzenleyen 103'üncü madde uyarınca kendilerine henüz suç duyurusunda bulunmadığının altını çizdi.

Erdoğan, Alman Ceza Yasası'nın 185'inci maddesinde düzenlenen 'şahsi hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle Böhmermann'dan şikayetçi olmuştu.

Türk hükümeti, ZDF kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küfürlü bir şiir okuyan komedyen Jan Böhmermann'ın 103'üncü maddeden yargılanabilmesinin önünün açılması için Alman Dışişleri Bakanlığı'na sözlü nota vermişti. Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi bunun için federal hükümetin savcılığı yetkilendirmesini şart koşuyor. Başbakan Merkel, hükümetin adli kovuşturmaya onay verdiğini duyurmuş, ancak 103'üncü maddenin 2018 yılına kadar yürürlükten kaldırılmasını planlandığını açıklamıştı.

103 kalkıyor, 90 kalacak

Konuya dair açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise 103'üncü madde kaldırılırken, Almanya'da cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 90'ıncı maddenin ise yürürlükte kalmaya devam edeceğini söyledi. Alman Ceza Yasası'nın 90'ıncı maddesi uyarınca Almanya'da cumhurbaşkanına hakaret suçu beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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