-MAINZ 05 YENİLMEZLİK REKORU KIRDI BERLİN (A.A) - 04.10.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 7. hafta karşılaşmaları sonucunda kendi sahasında Hoffenheim'ı 4-2 yenen Mainz 05, lig başlangıcında yenilmezlik rekoru kırdı ve toplam 21 puanla liderliğini sürdürdü. Mainz 05-Hoffenheim karşılaşmasının ilk golü 2. dakikada Mainz 05'li oyuncu Sami Allagui'den geldi. Demba Ba 41. dakikada 1-1 beraberliği sağladı. Adam Szalai 47. dakikada Mainz'in 2. golünü kaydetti. Hoffenheimlı Luiz Gustavo'nun kendi kalesine attığı gol ile durum 3-1 oldu. Gylfi Sigurdsson 64. dakikada durumu 3-2 yapan golü atmasına rağmen Mainzi futbolcu Andre Schürrle 74. dakikada kazanılan penaltıdan attığı golle durumu 4-2 yaptı. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Mainz 05 liderliğini sürdürdü. Ligde ikinci sırada bulunan Borussia Dortmund, kendi sahasında Bayern Münih engelini 51. dakikada Lucas Barrios ve 60. dakikada Nuri Şahin'in attığı gollerle 2-0'lık skorla aştı. Borussia Dortmund-Bayern Münih karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi. Hannover ise kendi sahasında St. Pauli'ye Marius Ebbers'in 6. dakikada attığı golle 1-0 yenilmesine rağmen 13 puanla üçüncülükteki yerini korudu. 2-2 sonuçlanan Bayer Leverkusen-Werder Bremen karşılaşmasında Eren Derdiyok, Bayer Leverkusen'in 2. golünü atarak takımının karşılaşmadan 1 puanla ayrılmasını sağladı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Patrick Helmes, Bayer Leverkusen'in ilk golünü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Hugo Almeida 53. dakikada durumu 1-1 yaptı. Werder Bremen daha sonra 62. dakikada Marko Marin'in golü ile 2-1 öne geçti. Eren Derdiyok, karşılaşmanın 78. dakikasında takımının beraberlik golünü attı ve maç 2-2 sona erdi. Ligdeki diğer karşılaşmalarda Freiburg, Köln'ü 3-2, FC Nürnberg, Schalke 04'ü 2-1, Hamburg, FC Kaiserslautern'i 2-1, Eintracht Frankfurt da deplasmanda Stuttgart'ı 2-1 yenerken Borussia Mönchengladbach kendi sahasında Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son sırada 5 puanla FC Köln, 4 puanla Schalke 04 ve 3 puanla Stuttgart bulunuyor. Bundesliga'da 7. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: Mainz 05: 4 (Sami Allagui 2, Adam Szalai 47, Luiz Gustavo 59, Andre Schürrle 74-penaltı) Hoffenheim: 2 (Demba Ba 41, Gylfi Sigurdsson 64) FC Nürnberg: 2 (Mike Frantz 62, Andreas Wolf 84) Schalke 04: 1 (Klaas van Huntelaar 74) Hannover: 0 St. Pauli: 1 (Marius Ebbers 6) Freiburg: 3 (Jan Rosenthal 4, 11, Cisse 70) FC Köln: 2 (Youssef Mohamad 22, Adam Matuschyk 50) Borussia Mönchengladbach: 1 (Thorben Marx 65) Wolfsburg: 1 (Thomas Kahlenberg 27) Stuttgart: 1 (Pogrebnyak 85) Eintracht Frankfurt: 2 (Gekas 18, Chris 68) Bayer Leverkusen: 2 (Patrick Helmes 16, Eren Derdiyok 78) Werder Bremen: 2 (Hugo Almeida 53, Marko Marin 62) Borussia Dortmund: 2 (Lucas Barrios 51, Nuri Şahin 60) Bayern Münih: 0 Hamburg: 2 (Gojko Kacar 69, Choupo-Moting 84) FC Kaiserslautern: 1 (Lakic 3)