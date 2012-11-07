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Dünya

Maine ve Maryland Eyaletleri’nde eşcinsel evlilik onaylandı

Bugün gözler, ABD Başkanlık ve Kongre seçimi dışında eyaletlerde yapılan referandumlarda idi. Referandumların en ilgi çekici başlıkları eşcinsel evliliği ve marihuananın serbest bırakılması oldu

07 Kasım 2012 16:45

Işıl Öz

Washington Eyalet ve Colorado, Amerika Birleşik Devletleri'nde marihuanayı serbest bırakan ilk  eyaletler olarak  tarihe geçtiler.

Bugün gözler, ABD Başkanlık ve Kongre seçimi dışında  eyaletlerde  yapılan  referandumlarda idi.  Referandumların en ilgi çekici başlıkları  eşcinsel evliliği ve marihuananın serbest bırakılması oldu.

Maine ve Maryland Eyaletleri’nde  eşcinsel evlilik onaylandı.  Colorado ve Washington Eyaletleri’nde ise  marihuana üretim, satış ve bulundurma yasal hale geldi. Tıbbi nedenle marihuana içilmesi  ve bulundurulması birçok eyalette serbestken Colorado ve Washington Eyaletleri’nde çıkan karar, 1920’lerdeki alkol yasağının tek tek eyaletlerde kaldırılmasını hatırlattı ve bu karar sonrası ülke genelinde değişimin şaşırtıcı olmayacağı  konuşulmaya başlandı.  Bu 2 eyalette son 6 yıldır marihuananın yasallaştırılması konusunda kamuoyu yoklanıyordu.  Az miktarda marihuana bulundurmaktan her yıl 750 bine yakın  kişinin tutuklandığını dikkate alırsak bu karara çok kişinin sevineceğini tahmin edersiniz. 

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