Işıl Öz

Washington Eyalet ve Colorado, Amerika Birleşik Devletleri'nde marihuanayı serbest bırakan ilk eyaletler olarak tarihe geçtiler.

Bugün gözler, ABD Başkanlık ve Kongre seçimi dışında eyaletlerde yapılan referandumlarda idi. Referandumların en ilgi çekici başlıkları eşcinsel evliliği ve marihuananın serbest bırakılması oldu.

Maine ve Maryland Eyaletleri’nde eşcinsel evlilik onaylandı. Colorado ve Washington Eyaletleri’nde ise marihuana üretim, satış ve bulundurma yasal hale geldi. Tıbbi nedenle marihuana içilmesi ve bulundurulması birçok eyalette serbestken Colorado ve Washington Eyaletleri’nde çıkan karar, 1920’lerdeki alkol yasağının tek tek eyaletlerde kaldırılmasını hatırlattı ve bu karar sonrası ülke genelinde değişimin şaşırtıcı olmayacağı konuşulmaya başlandı. Bu 2 eyalette son 6 yıldır marihuananın yasallaştırılması konusunda kamuoyu yoklanıyordu. Az miktarda marihuana bulundurmaktan her yıl 750 bine yakın kişinin tutuklandığını dikkate alırsak bu karara çok kişinin sevineceğini tahmin edersiniz.