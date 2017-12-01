Maicon'un eşi Ursula'nın gündem olan 'kafa kesme' hareketinin sırrı ortaya çıktı

Galatasaraylı futbolcu Maicon'un eşi Ursula Roque'nin Alanyaspor maçında yaptığı ve sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren 'kafa kesme' hareketinin sırrı anlaşıldı.

NTV'nin haberine göre, Galatasaray’ın Alanyaspor ile karşılaştığı son lig maçına defans oyuncusu Maicon'un eşi Ursula Roque 'kafa kesme' hareketiyle damga vurmuştu. Maçı tribünden izleyen Maicon'un eşi Roque, Tzavellas’ın eşine yaptığı sert faul sonrası olaya tepkisini 'kafa kesme' hareketi yaparak göstermişti.

Sosyal medyada büyük ses getiren olayın ardından Roque'nin bu hareketi merak uyandırmıştı.Bu hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı yıldız Maicon’un eşi Ursula Roque’nin Habertürk'ün haberine göre muay thai dövüşçüsü olduğu ortaya çıktı.

29 yaşındaki futbolcunun eşi Ursula Roque sık sık muay thai antrenmanı yapıyor.

MUAY THAI nedir?

Tayland'da ortaya çıkan ve özgün adı Muay Thai olan dövüş sporu. Tayland Boksu da denir. Başta Tayland olmak üzere Myanmar (eski adı ile Burma), Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır



'Hayata Karşı Muay Thai Duruşu’ saldırganlığı bastırmanın ve özgüveni elde etmenin yanı sıra, günün stresinden uzaklaşmak adına negatif enerjinin en kısa yoldan bedenden atılması için amatör anlamda en etkili uygulamalardan birisidir.



Ancak amacına aykırı bir şekilde Muay Thai karşılaşmalarında seyirciler Ursula Roque’nin ekrana yansıyan hareketini sıkça kullanırlar.