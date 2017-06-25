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Spor

Maicon imzayı faksladı, Galatasaray için geliyor

Sassuolo forması giyen Acerbi ile anlaşamayan sarı-kırmızılılar, Brezilya forması giyen 28 yaşındaki Maicon'a yönelmişti

25 Haziran 2017 18:40

Galatasaray'ın stoper bölgesini güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına ağırlık verdiği Brezilyalı Maicon'un, imzayı attığı ve hafta İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre Maicon'un Galatasaray'a transferi tamamlandı. Oyuncu sözleşmeyi imzaladı ve fakslayarak sarı-kırmızılı kulübe iletti. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, gelecek hafta da İstanbul'a; sarı-kırmızılı ekibe dahil olmak için yola çıkacak. 

Sassuolo'dan Acerbi için de girişimlerini sürdüren Galatasaray, 29 yaşındaki stoper için bir türlü istediği yanıtı alamamıştı. Bunun üzerine sarı-kırmızılıların rotası Sao Paulo'nun 28 yaşındaki savunma oyuncusu Maicon'a dönmüştü. Dün bu transferin resmen bittiği öğrenildi. 
 
1.91'lik oyuncu, dün Galatasaray'ın kendisine gönderdiği mukaveleyi faks yoluyla imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu, bu hafta içinde de İstanbul'a gelerek yeni takıma katılacak. 
 
Galatasaray yönetimi, Maicon için Sao Paulo'ya 7 milyon artı 1 milyon euro bonus önermişti. Bu teklifi kabul eden Brezilya ekibinin ardından futbolcu da kendisine yapılan 2.6 milyon euroluk maaşa sıcak bakmıştı. Tecrübeli oyuncu, imzaladığı kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi faks yoluyla kulübe iletti. Alınan bilgilere göre bu mukaveledeki "5 sene" ibaresi kağıt üzerinde "4+1 yıl" olarak gerçekleşecek. 

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