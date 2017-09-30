Maicon, Aslan'ı ipten aldı!

Süper Lig'in 7. haftasında Karabükspor'u konuk eden Galatasaray, Maicon (2) ve Sofiane Feghouli'nin golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Karabükspor'un gollerini Yatabare ve Seleznyov (pen.) kaydetti.

Ligde oynadığı 7. maç sonunda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, puanını 19'a yükselterek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Teknik direktör yokluğunda altyapı çalıştırıcısı Levent Açıkgöz'ün yönetiminde sahaya çıkan Karabükspor ise 16. sırada kaldı.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Karabükspor başladı.

'3 Muslera'nın pas hatasında Gabriel Torje ceza sahası önünde büyük bir fırsat yakaladı ancak Rumen futbolcu pozisyondan yararlanamadı.

'10 Editörün yorumu: Galatasaray, ilk haftalardaki oyunuyla kıyaslanınca düşük bir tempoda başladı ancak yine de baskılı bir oyunu var. Sarı-kırmızılılar hücumları Feghouli ile sağ kanattan başlatırken, Gomis'i topla buluşturup oyunu açmaya çalışıyor.

Feghouli'nin korner sonrası gelişen pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruş kaleci Rybka ve direğe çarparak kornere çıktı.

'12 Galatasaray 5 kişiyle hızlı hücuma çıktı. Pasları yavaş kalan sarı-kırmızılılar, hücumdaki ritmini kaybederek pozisyondaki avantajını kaybetti. Hızlı gelişen atak, ofsayt bayrağı ile son buldu.

'15 Maçtaki ilk sarı kart, Serdar Aziz'e yatarak sert müdahalede bulunan Olafur Skulason'a çıktı.

'17 Feghouli attı! Geçen hafta ilk şutunda golü bulan Cezayirli futbolcu, bu maçta da kaleciden seken topu tamamlayarak takımını öne geçirdi: 1-0.

'19 Karabükspor çok güzel bir kontra yakaladı. Galatasaray'ın orta alanda dengesini bozarak hızlı hücuma çıkan bordo-lacivertlilere, son olarak Torje'nin ayağından çıkan topta Fernando Muslera gol izni vermedi.

'22 Galatasaray farkı ikiye çıkardı! Belhanda'nın kullandığı kornerde topu kafayla tamamlayan Maicon, skoru 2-0'a getirdi.

'27 Yatabare farkı bire indirdi! Belhanda'nın pas hatasında fırsatı iyi süzen Torje'nin pasını iyi değerlendiren Yatabare golü yaptı: 2-1.

'31 Editörün yorumu: Galatasaray hücum anlamında ilk 6 haftadaki genel oyununa yakın olsa da savunmada çok dengesiz bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılılarda orta alan çabuk geçilirken, savunmada fark yaratan herhangi bir oyuncu bulunmuyor.

'32 Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Tanase, yerini Seleznov'a bıraktı.

'34 Feghouli, orta alanda hızla dribling yaparken Rodrigues'i gördü. Cezayirli futbolcunun pasında Rodrigues, şut imkanı varken pas oyununu devam ettirmek istedi ancak Karabükspor savunması topu kesti.

'41 Editörün yorumu: Galatasaray'da ciddi anlamda konsantrasyon kaybı var. Karabükspor, sarı-kırmızılıların 'kanatlardan içeri keserek' yaptığı hücumları alan savunması yaparak oldukça başarılı şekilde engelliyor. Aslan'ı durduran Karabükspor, kontrataklarla gol arıyor.

'42 Fernando ceza sahası yayından yerden sert bir şut çıkardı, top az farkla auta gitti.

'45+1 Ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Bafetimbi Gomis önce topu saklamayı, ardından şut çekmeyi düşündü. Kontrolünü kaybeden Fransız futbolcu istediği vuruşu yapamadı: Korner.

Sarı-kırmızılılar, kornerden etkili bir hücum geliştiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 İkinci yarı, Galatasaray'ın santra vuruşuyla başladı.

'47 Torje ceza sahasına sert kesti, Yatabare ve Grozav o bölgedeydi ancak ikisi de dokunamadı.

'49 Feghouli pas denedi; geçmesi halinde Gomis boş kaleyle karşı karşıya kalacaktı ancak savunma, topun geçmesine izin vermedi.

'56 Editörün yorumu: Galatasaray paslaşarak ceza sahasına girmeye çalışıyor ama Karabükspor savunmada ilk yarıya oranla çok daha organize hareket ediyor.

'59 Rodrigues'in pasında Feghouli ceza sahasında tekte vurdu, kaleci Rybka topu çeldi. Pozisyonun ardından Galatasaray bu sefer Belhanda'yla yüklendi ancak Karabük savunması Faslı futbolcuya şut imkanı tanımadı.

'62 Belhanda'nın kullandığı kornerde Gomis kafayla çok sert vurdu ancak top direğin üstünden auta gitti.

'65 Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Fernando'nun ince pasında çok iyi hareketlenen Feghouli, Gomis'i düşündü. Savunma, Fransız golcüden önce araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

'66 Martin Linnes oyundan çıkıyor. Yerine giren isim Iasmin Latovlevici.

'67 Rodrigues! Galatasaray'ın 26 yaşındaki hücumcusu, kaleyi çaprazdan gören bir noktadan sert vurdu, direğe çarpan top auta gitti.

'72 Editörün yorumu: Bu dakikalarda iki takım da orta alanı uzun paslarla hızlı şekilde geçiyor. Ancak pasların uzun olmasından dolayı organize bir atak oluşturulamıyor. İki takımın da yorgun göründüğünü söylemek mümkün.

'73 Gomis, Feghouli'nin isabetli ortasında altıpas içinde vurdu, savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

'74 Feghouli iki rakibinden de çok şık bir hareketle sıyrıldı, Cezayirli futbolcu şutunu da çekti ama kaleci Rybka gol izni vermedi.

'75 Karabükspor'da sarı kartı bulunan Skulason oyundan çıkıyor. Yerine giren oyuncu Ceyhun Gülselam.

'77 Galatasaray çok oyuncuyla yüklendi, birçok futbolcunun ayağında dolanan topta Karabüklü futbolcuların alan savunması, çekilen şutların geri dönmesine sebep oldu.

'79 beIN SPORTS spikeri Yalçın Çetin'in aktardığı bilgiye göre Galatasaray, bu dakikaya kadar rakip ceza sahasında 42 kez topla buluştu.

'80 Karabükspor kalesinde yine oldukça tehlikeli bir pozisyon yaşandı. Önce Rodrigues şut çekti, Rybka'dan seken topu Feghouli tamamlamak istedi ancak Ukraynalı kaleci ayakla müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

'82 Penaltı! Yatabare, Maicon'un müdahalesinde yerde kaldı. Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Feghouli, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

'84 Seleznov penaltıyı gole çevirdi, skora denge geldi! 2-2.

'87 Editörün yorumu: Galatasaray'ın bu maça kadar tüm iç saha karşılaşmalarında stadı adeta 'cehenneme' çeviren sarı-kırmızılı taraftarlar bu maçta çok etkisiz. Skor 2-2 olmasına rağmen taraftar, Galatasaray'ın 3 puan alması için gerekli baskıyı yaratamıyor.

Garry Rodrigues oyundan çıktı. Yerine giren oyuncu Eren Derdiyok.

'89 Karabükspor'da Barış Başdaş sarı kart gördü.

'90+1 Maicon!!! Ceza sahasında yaşanan müthiş karambolün ardından arkalardan gelerek takımını tekrar öne geçirdi! 3-2.

90+4 Feghouli alkışlarla oyundan çıkıyor. Yerine Jason Denayer oyuna dahil oldu.

Karşılaşma sona erdi.