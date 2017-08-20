Maicon: "Umarım 3 numaranın hakkını veririm"

ANKARA, (DHA)

Galatasaray\'ın yeni transferlerinden Maicon, Osmanlıspor mücadelesi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ile ilgili olarak konuşan Maicon, \"Çok önemli bir 3 puan aldık. Deplasmanda alınmış bir 3 puan çok önemli. Gol atarak bu galibiyete katkıda bulunduğum için çok mutluyum\" dedi.

Defansif olarak tüm oyunculara ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, \"Sadece Serdar Aziz değil bu anlamda tüm takımı kutlamak gerek. Defansif olarak bütün oyunculara ihtiyacımız var. Bazı vermememiz gereken pozisyonlar verdik. Defansif olarak büyük takım olsanız da fedakarlık yapmanız gerekiyor\" diye konuştu.

Fernando\'nun çok önemli bir futbolcuolduğunu söyleyen Maicon, \"Defansın önünde öyle bir futbolcunun olması stoper olarak bizi rahatlatıyor\" ifadelerini kullandı.

Son olarakr 3 numarayı giymesi hakkında konuşan deneyimli stoper, \"Bülent Korkmaz\'ın nasıl bir efsane olduğunu bana anlattılar. Umarım bu formanın hakkını veririm\" diyerek sözlerini tamamladı.