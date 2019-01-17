MAİB: Türkiye'nin makine ihracatı 5 yılda ikiye katlanacak

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, beş yıl içinde makine ihracatını ikiye katlayarak, 2023 yılında 34 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye’nin 2018 yılı toplam ihracatının yüzde 10.1’ini gerçekleştiren makine sektörü, ihracatın ithalatı karşılama oranını ise yüzde 64’e yükseltti.

İhracatının yüzde 60’ını Avrupa Birliği’ne ve ABD’ye yapan sektörün kilogram başına ortalama birim fiyatları da 6.1 dolara ulaştı.

2018 yılında makine ihracatında kaydedilen 323 bin ton artışın rakamsal etkisinin 2.3 milyar dolar olduğunu belirten Karavelioğlu, geçtiğimiz yıl dünya makine ihracat artış hızını dörde katladıklarını belirtti ve şöyle devam etti:

“2001 yılından bu yana makine ihracatımızı 10 katına çıkardık. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla ekonomideki dalgalanmaların olumsuz etkilerini en aza indirmeyi başardık.

“İleri teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla makinelerimizin marka algısını daha da yukarı taşıyacağız.

“Kaynak maliyetlerinin tüm dünyada arttığı bir süreçte eski alışkanlıkları bir kenara bırakmak gerekiyor.

“Türkiye sanayii artık yeni bir sayfa açmalı ve dövizle borçlanarak makine ithal etme anlayışı tamamen bırakmalı.

“Makine sektörü pazar büyüklüğü küresel pazar içinde yüzde 1.9 seviyelerine kadar yükselen ülkemizin, makine ithalatı sebebiyle 10 milyar dolar dış ticareti açığı vermesini doğru bulmuyoruz. “Teşvik mekanizmasının yerli makine ve teknolojiye ayrıcalık tanıyacak şekilde revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

“Makinelerin imalatçıları ve üreticileriyle birlikte yurtiçinde geliştirilmesi, yerli ve milli olmanın temel unsurudur.

“KOBİ\'lerin etkin olduğu Türkiye ekonomisi için bu dönem, çok önemli bir fırsattır. Özel maksatlı makineler üretmeye ve niş alanlarda teknoloji geliştirmeye uygun bir sektörel yapımız var.

“Mevzuatta yapılacak iyileşme, makine imalatçılarının ar-ge yatırımlarını daha da artıracaktır. Yalnız, Piyasa Gözetimi ve Denetiminin etkin bir şekilde tesis edilmesi gerekiyor.

“Makine sektöründe Piyasa Gözetim ve Denetimi tam bir ihtisas konusu olduğu için, sektör temsilcilerinin deneyiminden mutlaka yararlanılmalı.

“Yatırım ortamında yapılacak iyileştirme, sadece makine sektörünün değil bir bütün olarak Türk sanayiinin önünü açacaktır.

“Tedarikçi dallarda dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik tedbirler, Türkiye’yi uluslararası pazarda daha rekabetçi ve daha da güçlü bir ülke kılacaktır.” (Fotoğraflı)