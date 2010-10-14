-MAHSUR MADENCİLERİN TAMAMI KURTARILDI SANTIAGO (A.A) - 14.10.2010 - Şili'de, yerin 700 metre altında 2 aydan fazladır mahsur bulunan tüm madenciler kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, yerin altında mahsur kalan 33 madenciden Pedro Cortez, Ariel Ticona ve Luis Urzua'yı da kısa aralıklarla çelik kurtarma kapsülüyle günyüzüne çıkardı. Son üç madencinin de kurtarılmasıyla operasyon başarı ile tamamlandı. -OAS BAŞKANI: "VİVA CHİLE!"- İlk kurtarılan madenci Florencio Avalos'tan yaklaşık 22 saat sonra, Pedro Cortez, Ariel Ticona ve madenci ekibin yöneticisi 54 yaşındaki Luis Urzua, çelik kurtarma kapsülüyle peşpeşe günyüzüne çıkarıldı. Son madencinin de kurtarılmasının ardından "Viva Chile ("Yaşasın Şili"), yaşasın madenciler", diye bağıran Amerikan Devletleri Örgütü (Organization of American States - OAS) Başkanı Miguel Insulza, madencilerin sağ salim kurtarılmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Insulza, yayımladığı mesajda, "Herkesi, madencileri, ailelerini, kurtarma ekibini, Şili hükümetini ve halkını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Insulza, Şili'nin, "bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıktığını" belirtti.