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Dünya

MAHSUR MADENCİLERE "UMUT"  SANTIAGO (A.A)

15 Eylül 2010 11:49

-MAHSUR MADENCİLERE "UMUT"  SANTIAGO (A.A) - 15.09.2010 - Şili'de 5 Ağustostan beri yerin 700 metre altında mahsur durumda bulunan 33 madenciden Ariel Ticona'nın yeni dünyaya gelen kızına "Esperanza" (Umut) adı verildi. Ticona'nın kardeşi Cristian Ticona, "Esperanza"nın dünyaya gelmesinden çok mutlu olduklarını ve annenin durumunun iyi olduğunu belirtti. Bebeğin bugün sezaryenle doğumu, mahsur madenci babaya izletilme umuduyla aile tarafından filme alındı. Mahsur madencilerden ikisinin kardeşi Violeta Avalos, "Çok uygun bir isim. Aynı şartlarda benim de bebeğim olsaydı, yaşadıklarımızı hatırlatacak bir isim koyardım" dedi. Ariel Ticona'nın (29) ve eşi Elsabeth Segovia'nın iki çocuğuna, Esperanza ile bir kardeş daha gelmiş oldu. Mahsur madencilerden Victor Zamora'nın eşinin de 13 haftalık hamile olduğu belirtildi.

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