-MAHSUR MADENCİLER EGZERSİZE BAŞLAYACAK SANTIAGO (A.A) - 13.09.2010 - Şili'de 39 gündür yerin 700 metre altında mahsur 33 madenci, çıkışlarına hazırlık için forma girmelerini sağlamak amacıyla, yukardaki bir antrenör tarafından her gün bir saat egzersize tabi tutulacak. Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, mahsur madencilerin en zor aşamaya girdiklerini ve 4-5 haftalık hapis hayatından sonra büyük bir sıkıntı ve moral bozukluğu oluşabileceğini belirterek, "Morallerini yüksek tutmak istiyoruz" dedi. Madencilerin yukarı çıkışa hazırlık için bir fiziksel eğitim programına tabi tutulmalarını kararlaştırdıklarını belirten bakan, yukarda egzersiz programını yürütecek antrenörün görüntülerinin fiber optik kabloyla 700 metre aşağıdaki televizyona iletileceğini anlattı. Kasım veya aralık başı kurtarılmaları beklenen madenciler 700 metrelik kurtarma deliğinden, özel olarak üretilen bir kafes-sepet ile tek tek yukarı çekilecek. Her çıkışın 20 dakika ile 2 saat arasında sürmesi bekleniyor. Madencilerin her birinin bu zorlu operasyon için formda olması gerekiyor. Öte yandan, kurtarma deliği açma operasyonu yavaş da olsa ilerliyor. Kazıcılardan biri çalışırken, diğeri 5 günü aşkın süredir onarım için devre dışı bulunuyor. "B Planı" çerçevesinde ikinci deliği açmak için kullanılan sondaj makinası, çarşamba 268 metre derinliğe ulaştıktan sonra onarım için durdurulmuştu. Mühendisler hala kazıcı başlıktaki kırılan metal parçaları onarmaya çalışıyorlar. Buna karşılık, iki haftadır çalışan "Strata 950" sondaj makinası "A Planı" adı verilen kurtarma deliğini kazmayı sürdürüyor. 702 metre hedefi bulunan makina dün 231 metreyi aştı. Bu makina da 250 metreye ulaştıktan sonra bakım için durdurulacak.