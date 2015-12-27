Mahsur kaldığı kuyudan dört gündür çıkartılamadı

İzmir’de, genişletmek için girdiği kuyuda toprak kayması sonucu mahsur kalan Beytullah Karakaş, dört günlük çalışmaya rağmen hala kuyudan çıkartılamadı. Karakaş’a serum bağlı olduğu ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet Candan’ın haberine göre Beytullah Karakaş, geçen perşembe günü Basmane Semti 961 Sokak’taki 64 numaralı evin bahçesinde bulunan 18 metre derinliğindeki kuyuyu genişletmek için içine girdi.

Çalışma sırasında kuyuda toprak kayması meydana geldi.

Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Araç girişinin olmadığı sokaktaki kuyuda meydana gelen toprak kayması nedeniyle iş makineleri kurtarma çalışmalarında kullanılamadı. Bunun üzerine UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Yeni bir toprak kaymasını engellemek için ekipler kerestelerden iskele inşa etti. Karakaş’ın vücudunun büyük bölümünü örten toprak ve taş parçaları, ekiplerin titiz çalışmasıyla üst kısma çıkartılmaya başlandı.

Yoğun çalışmalarla ulaşılan Karakaş’ın hayatta olduğu tespit edilince sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Şu an beline kadar toprağa gömülü olan Karakaş’a serum bağlı olduğu ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Vücudunu saran toprak ve taşların temizlenmesi ardından Beytullah Karakaş’ın kuyudan çıkartılacağı bildirildi.