-MAHSUR KALAN İŞÇİLERDEN 3'Ü KURTARILDI KARABÜK (A.A) - 24.05.2011 - Karabük'ün merkeze bağlı Belen köyünde, yapımı devam eden hidroelektrik santralinin içindeki tüneli su basması sonucu mahsur kalan işçilerden 3'ü kurtarıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kurtarma çalışmalarını yürüten İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgeye getirdikleri deniz botu ile işçilerden Naci Çeri (23), Abdurrahman Eran (40) ve Veysel Kaçan'ı (40) tünelden çıkardılar. İşçiler Karabük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halen mahsur kalan Muhlis Çipli adlı işçiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Bu arada işçiler, mesai arkadaşlarını kurtarma çalışmalarının geç yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi, jandarma ekipleri ile aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Abidin Uysal, kurtarma çalışmalarını yerinde izledi. Bu akşam saatlerinde, hidroelektrik santralindeki tünelde, işçiler çalıştığı sırada meydana gelen su basması sonucu 4 işçi mahsur kalmıştı.