Mahsun Kırmızıgül'den, sol grup Antifa'ya 'terör örgütü' diyen Trump'a: Kilisede şarap da içmişler mi?

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, ABD Başkanı Donald Trump'ın George Floyd isimli siyah vatandaşın polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başlayan protestolardan sol grup Antifa'yı sorumlu tutması ve resmen 'terör örgütü' olarak sayılacağını duyurmasına, "Kilisede şarap da içmişler mi?" diye yazdı.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar tüm hızıyla sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.

Trump son açıklamasında, “Şiddet olaylarına Antifa ve diğer radikal sol gruplar liderlik ediyor” dedi ve Antifa'nın 'terör örgütü' olarak sayılacağını açıkladı.

Bu açıklamasını yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ise ti’ye aldı.

Gezi direnişi döneminde iktidar ve bazı medya kuruluşlarının “Camide bira içtiler” iddiasına atıfta bulunan Mahsun Kırmızıgül, Trump’a seslenerek, “Kilisede şarap da içmişler mi” diye yazdı.