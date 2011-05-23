Mahremiyet davası giderek karışıyor

T24 - İngiltere’de, özel hayatın korunması için çıkartılan mahkeme kararlarının sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden ihlal edilmesiyle başlayan tartışma giderek büyüyor.
Mahremiyet tartışmaları, Biri Bizi Gözetliyor (BBG) programıyla tanınan model Imogen Thomas'ın, ünlü bir futbolcuyu, yaşadıkları ilişkiyi basına ifşa etmekle tehdit ettiği iddiaları üzerine patlak vermişti. Bir gazetenin futbolcunun kimliğini açıklamasıyla, tartışmalara yeni bir boyut eklendi.Bir İskoç gazetesi, Thomas'la yaşadığı ilişkinin basına yansımasını önlemek için mahkeme kararı çıkarttığı iddia edilen Premier Lig oyuncusunun kimliğini dün açıkladı. Oyuncunun kimliğinin açıklanmasıyla, Thomas'ın söz konusu futbolcuyla ilişki yaşadığı iddiası güçlendi.
Öte yandan, bir Yüksek Mahkeme yargıcının, bir diğer Premier Lig oyuncusu hakkında Twitter’da mesaj atan Dominic Grieve adındaki gazeteci hakkında soruşturma başlatılmasını istediği öğrenildi.
Yaşanan gelişmeler, yakın dönemde Twitter’da attıkları mesajlarla mahremiyeti korumak için alınan mahkeme kararlarını ihlal eden 30 bin kişi hakkında yasal süreç başlatılmasına neden olabilir.
EN SON İHLAL İSKOÇ GAZETESİNDEN
Avukatlar, müvekkilleri hakkındaki bilgilerin basında yer almasını engellemek için her türlü saçma girişimde bulunurken, İskoç gazetesi, Thomas ile beraber olduğu düşünülen futbolcunun resmini manşetine koydu.
Resmin altındaki açıklamada, “Herkes bu oyuncunun mahremiyetini korumak için mahkemeye başvurduğunu biliyor. Ama biz bunu size söylememeliydik…” ifadesi yer aldı.
Gazete, resmi yayımladıklarını çünkü “İngiltere’deki mahkeme kararının kendilerini bağlamadığını düşündüklerini” belirtti. Gazete, resmini açıkça verse de futbolcunun ismini açıklamadı. Ancak bu şekilde mahkemede kendisini savunup savunamayacağı belli değil.
MAĞDUR MODEL CESARET KAZANDI
Sunday Herald gazetesinin, evli olan ünlü futbolcunun resmini yayımlaması, mahremiyetin korunması için alınan mahkeme kararlarına karşı son meydan okuma olarak kabul edildi.
Gazetenin manşetindeki fotoğrafta, futbolcunun gözleri sansürlemiş olmasına rağmen kimliği açıkça belli oluyordu.
Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan Thomas’ın halka ilişkiler danışmanı Max Cifford, futbolcunun kimliğinin ortaya çıkmasının “zaten kaçınılmaz bir durum” olduğunu ifade etti.
Thomas’la birlikte oyuncunun arkasından iş çevirmekle suçlanan Cifford, “Herkes bu futbolcunun kim olduğunu biliyor… Bundan sonra ne yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Basın özgürlüğü ve mahremiyet arasında büyük bir savaş veriliyor” dedi. TARTIŞMALARA CAMERON'DA KATILDI
İngiltere Başbakanı David Cameron, "sosyal medyada yer alan bir bilginin gazetelere yansıyamamasının sürdürülemez bir durum olduğunu" belirtti. Cameron, "Buradaki zorluk, yargıçların yasaları yerine getirmesi gerektiği" dedi.
Cameron, parlamento ve iktidarın bu konu üzerinde değerlendirme yapması gerektiğini ancak kolay bir çözüm bulunacağını sanmadığını" belirtti. Cameron, başvurulacak yollardan birinin Basın Şikayetleri Komisyonu'nu (PCC) güçlendirmek olacağını söyledi.