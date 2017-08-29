'Mahrem imamlar' soruşturmasında gizli tanık ifadesi: 'FETÖ', 2014'Emniyet'ten 50 milyon lira himmet topladı

Emniyetteki ‘mahrem imamlar’ soruşturması kapsamında konuşan ‘Garson’ kod adlı gizli tanık ‘FETÖ'nün para kaynağına ilişkin iddialarda bulundu. 'Garson', “polislerden, sadece 2014’te 50 milyon lira himmet, 5 milyon lira fitre, 10 milyon liralık altın, 10 milyon lira da kurban parası toplandığını” öne sürdü.

Sözcü'de yer alan habere göre, FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem imamlar kadrosu çökertildi. 731 kişi hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli mahrem imamlardan Ahmet Can, Çetin Özgür ve İlhan Türkmen'in ABD'ye kaçtıkları belirlenirken, aynı zamanda ‘Gizli Kasa' olan Ahmet Can'ın, ünlü bir kot pamtolonu firmasının CEO'su olduğu da anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında ‘Garson' adlı gizli tanığın verdiği bilgilere dayanarak yapılan operasyonda 600 bin dolar nakit paraya da el konuldu.

'Güncel Lise Kitabı' başlıklı dijital dosyadan ise emniyetteki tüm polislerin sicilleri, girdikleri sınavların listeleri, çalıştıkları birimler, telefon numaraları ve medeni durumları çıktı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren tarafından hazırlanan iddianamede yer alan ifadesine göre gizli tanık 'Garson' ‘FETÖ'nün İstanbul Emniyeti mahrem yapılanmasında görevli olduğunu söyledi. Gizli tanık “Sivilden mahrem hizmetlere para aktarımına aracılık eden kişinin Ahmet Can olduğunu” iddia etti.

“4 bin 700 kişinin gizli bilgileri”

Can'ın bir kot pantolon firmasının CEO'su olduğu, mahrem yapıya katıldığı, 1994 devresine baktığı, halen ABD'de olduğu belirlendi. Gizli tanık 'Garson'un verdiği dijital dosyadan 4 bin 700 FETÖ mensubunun bilgileri çıktı. İddianamede gizli tanığın verdiği SD kart içerisindeki mali tablolara da yer verilerek şöyle dendi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki örgüt üyelerinden 2014 yılı için yıllık ortalama 45 milyon ile 50 milyon TL civarında himmet, 5 milyon TL civarında fitre, 5-10 milyon TL civarında altın, 10 milyon TL civarında kurban parası toplandığı anlaşılmıştır. 2015 yılında toplanan himmet miktarının 2014 yılına göre yüzde 5 civarında düştüğü, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında örgüt üyelerinde yüzde 70-75 gibi büyük bir oranda azalma olduğu, bu durumda emniyet mahrem yapılanması gelir kaynaklarının da azalmış olabileceği… Toplanan her türlü gelir parasından, giderler düşüldükten sonra kalanın dolara çevrildiği ve bu şekilde saklandığı, birçok ödeme kaleminin olduğu, örgütsel faaliyet kapsamında yapılan tüm masrafların örgüt tarafından karşılandığı görülmüştür."