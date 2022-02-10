Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklanırken, diğer bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil, dün Bursa'da yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, 7 Şubat'ta sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Önceki gün Bursa'da yakalanan Seccad Y. ile Covid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli Mehmet A., işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesine gönderildi. Savcılık, Seccad Y'nin tutuklanmasını, Mehmet A'nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Seccad Yeşil'in tutuklanmasına, Mehmet A'nın ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.