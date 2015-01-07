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Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı Kabataş'a uzatılacak

İstanbul metrosuna yeni bir hat daha geliyor

07 Ocak 2015 13:28

Yapımı devam eden Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı, bu ay içinde ihalesi yapılacak hat ile Kabataş'a uzanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Mahmutbey-Mecidiyeköy hattının, bu ay içinde ihalesi yapılacak 6,5 kilometrelik yeni hat ile Kabataş'a uzatılacağı bildirildi. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kabataş önce Mahmutbey'e, ardından da Bahçeşehir'e metro ile bağlanmış olacak. Yeni hat ile Kabataş-Beşiktaş-Darphane-Mecidiyeköy güzergahında 3 istasyonla hizmet verilecek.

Kabataş-Mahmutbey metrosu ile Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar birbirine metro ile bağlanmış olacak. Kabataş bağlantısıyla 24,5 kilometreye ulaşacak olan hat, daha sonra Halkalı Toplu Konutlar-Altınşehir-Başakşehir hattı ile birleşerek tamamlanacak.

Kabataş bağlantısının 2018'de bitmesi planlanıyor

Bu ihale kapsamında aynı zamanda Mecidiyeköy-Mahmutbey kesiminin elektro-mekanik ve mimari işleri de yapılacak. Ayrıca, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında kullanılmak üzere 144 vagon temin edilecek.Mecidiyeköy-Mahmutbey arası metro hattının 2017 sonunda, Kabataş-Mecidiyeköy uzantısının ise 2018 sonunda işletmeye alınması planlanıyor.

Hat işletmeye alındığında, 4 noktada mevcut raylı sistemler ile entegrasyon sağlanacak. Buna göre, Kabataş-Taksim Funiküler hattı ve Eminönü-Kabataş tramvayı ile Kabataş'ta, Yenikapı-Hacıosman metro hattı ile Mecidiyeköy'de, Topkapı- Sultançiftliği hattı ile Karadeniz Mahallesinde (Metris bölgesi), Otogar-Bağcılar-Başakşehir hattı ile Mahmutbey'de entegrasyon sağlanacak.

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