T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahmutbey gişelerinde elektronik serbest geçiş sistemine başlandı

Sistemin trafiğe nasıl yansıyacağı ise pazartesi günü görülecek

20 Kasım 2016 16:55

İstanbul trafiğini yüzde 30 azaltacağı söylenen Mahmutbey gişelerindeki elektronik serbest geçiş sistemine bu sabah itibariyle başlandı.

Serbest geçiş sistemi Edirne istikametinden gelen araçların geçişini sağlıyor. Dört şeritli sistemi kullanan sürücüler daha sonra eski kapıları kullanarak trafiğe katılıyor.

Söz konusu kapıların önümüzdeki günlerde kaldırılacağı, aksi istikametteki elektronik serbest geçiş sisteminin de test amaçlı geçişleri açılacağı belirtildi.

Sistemin trafiğe nasıl yansıyacağı ise pazartesi günü görülecek.

ETİKETLER

Mahmutbey gişelerielektronik geçiş sistemiİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24