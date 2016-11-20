Mahmutbey gişelerinde elektronik serbest geçiş sistemine başlandı

İstanbul trafiğini yüzde 30 azaltacağı söylenen Mahmutbey gişelerindeki elektronik serbest geçiş sistemine bu sabah itibariyle başlandı.
Serbest geçiş sistemi Edirne istikametinden gelen araçların geçişini sağlıyor. Dört şeritli sistemi kullanan sürücüler daha sonra eski kapıları kullanarak trafiğe katılıyor.
Söz konusu kapıların önümüzdeki günlerde kaldırılacağı, aksi istikametteki elektronik serbest geçiş sisteminin de test amaçlı geçişleri açılacağı belirtildi.
Sistemin trafiğe nasıl yansıyacağı ise pazartesi günü görülecek.