Mahmut Uslu: Özhan Canaydın ve Duygun Yarsuvat olsa bunları Galatasaray'dan kovardı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, hükmen yenilgi kararı nedeniyle Basketbol Federasyonu’nu F.Bahçe’nin emir eri olmakla suçlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e, “Hata yapan çalışanlarının işine son versin, başkalarını suçlamasın” dedi. "Bu yanlışlıkları yapanlar görevde kalıyor... Rahmetli Ali Ağabey (Ali Uras), Özhan Ağabey (Özhan Canaydın) ve hatta Sayın Duygun Yarsuvat Hoca, olsa bunlar olmazdı" diyen Uslu, "Hatayı basın toplantısı ile düzeltmeye çalışmazlardı. Bu durum, onların başkanlık dönemlerinde olsa, o profesyonellerin işine son verilir, kovulurlardı" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, Mahmut Uslu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Grosskreutz'a baksınlar"

G.Saray sorumlusunun soylediğinin aksine, Fenerbahçe olarak, bu konuyla ilgili demeç vermedik.

Federasyonun emir erimiz olduğunu söylüyor... Tufan-Cemal skandalında da mı TBF emir erimizdi?.. Şampiyonluk maçına çıkmadıklarında da mı TBF emir erimizdi?.. Kizer’i TBF mi oynattı?.. Futbolda Grosskreutz profesyonellerin hatası nedeniyle oynayamadığı zaman da Futbol Federasyonu mu hatalıydı? Kizer ABD Milli Takımı’nda oynamış... Bosna Milli Takımı’nda nasıl oynayabilir?... İnternete baksınlar... Aslında baktıklarından eminim... Çaresizlikten yaptılar..

“Yönetmelikler bu kadar açık olduğu halde, lisans için nasıl müracaat edebildiler?.. Ne federasyon başkanının, ne federasyon yöneticilerinin haberi var… Bu bir oyun. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Asıl skandal, bu lisansı nasıl aldıkları. Avrupalı lisansı almış bir oyuncu daha sonra nasıl ABD lisansı alabiliyor?.. Bu mutlaka araştırmalı.. Bu lisansı kimlerin verdiği ortaya çıkartılmalıdIir.”

"Hep iş çeviriyorlar"

“Hatayı kendilerinde aramalılar. Kapalı kapılar ardında iş çevirme alışkanlıkları var… 21. maddeye göre oyuncu Avrupalı statüsünde başladıysa öyle devam etmeli. Eğer önce Avrupalı sonra da ABD’li olarak oynatırsan hükmen mağlup olursun..”

"Maçtan önce başvurduk"

Öte yandan, basın toplantısında, maçtan sonra itiraz ettiğimiz söyleniyor... Aksine, maçtan bir gün evvel, bu oyuncunun oynatılmamasi gerektiğini hem şifahen, hem yazılı olarak bildirdik ve hatta maçtan 2 saat evvel resmi itiraz dilekçesi verdik. Bizim için mağlup olup olmamak çok da önemli değil.. Zaten son 15 yıldır biz Türk kadın basketbolunu domine ediyoruz.

Bu yanlışlıkları yapanlar görevde kalıyor... Rahmetli Ali Ağabey (Ali Uras), Özhan Ağabey (Özhan Canaydin) ve hatta Sayın Duygun Yarsuvat Hoca, olsa bunlar olmazdı. Hatayı basın toplantısı ile düzeltmeye çalışmazlardı. Bu durum, onların başkanlık dönemlerinde olsa, o profesyonellerin işine son verilir, kovulurlardı. Ancak hata yapanlar duruyor, başka kişi ve kurumlar suçlanıyor.

Dursun Özbek neler demişti?

-Fenerbahçe yöneticileri boy boy açıklama yaptılar.

-G.saray'ın hakkına kimse zeval getiremez. Sen kimsin Harun?

-Sen federasyonu bırak, Fenerbahçe'nin emir eri pozisyonunu bırak.

-Sahada galip gelebilirsiniz ama bu yeterli mi, o zaman başka güçler devreye giriyor.