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Spor

Mahmut Uslu: Jeremain Lens için teklif yaptık

"Volkan Şen Beşiktaş’a gidebilir, biz bunları aştık"

06 Temmuz 2017 18:48

Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu, sarı-lacivertli kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Jeremain Lens’e teklif yaptıklarını ve ilgilerinin sürdüğünü ifade eden Uslu, takımdan ayrılması gündemde olan Van der Wiel ve Volkan Şen ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

NTVSpor'un haberine göre; geçen sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe’nin öne çıkan isimlerinden biri olan Jeremain Lens, sarı-lacivertlilerden yeni teklif almadığını söylese de, Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu aksi yönde bir açıklama yaptı.

Lens'e teklifte bulunduklarını ifade eden Uslu, kulübü Sunderland’in istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle anlaşmanın şu an için gerçekleşmediğini söyledi. Lens’in başta kendilerinden yüksek bir ücret talep ettiğini ancak daha sonra istedikleri seviyeye geldiğini dile getiren Mahmut Uslu, “Bu tür oyuncuları beklemek lazım. 6-7 milyon Euro’dan aşağı vermezler” diyerek yıldız oyuncuya ilgilerinin sürdüğünü söyledi. Mahmut Uslu, sarı-lacivertli kulüple ismi geçen Ben Arfa ile ilgili bir soruya “Ben Arfa ile ilgili hiçbir şey yok. Geçen sezon çok uğraşmıştık, getirememiştik. Ben Arfa gelse nerede oynayacak” yanıtını verdi. Uslu, takımdan ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili de açıklamalar yaptı.

Van der Wiel için birkaç gün içinde gelişme olabileceğini belirten Mahut Uslu, ismi Beşiktaş ile geçen Volkan Şen için de “Beşiktaş’a gidebilir. Biz bunları aştık” ifadelerini kullandı.

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