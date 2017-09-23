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Spor

Mahmut Uslu: Hakemler tarafından en çok kollanan takım Beşiktaş

"Son 4 yılda Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında kararlar hep Beşiktaş lehine"

23 Eylül 2017 14:20

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, sarı-lacivertli ekibin Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbi karşılaşması öncesi, "Hakemler tarafından en çok kollanan takım Beşiktaş" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarıyla derbinin hakemi Ali Palabıyık'ı etki altına almaya çalıştığını savunanan Uslu "Hakemler tarafından en çok kollanan takım Beşiktaş" dedi.

Hürriyet'in Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar'a konuşan Uslu, Fikret Orman'ın hakemi etki altına almaya çalıştığını iddia ederek şunları söyledi:

"Fikret Orman sürekli konuşuyor. 4 yılda Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarının yönetimlerine baksın. Kararlar hep Beşiktaş lehine... Ligde hakemler tarafından en çok kollanan takım Beşiktaş ama hakemler hakkında da en çok onlar konuşuyor. Kasıtlı olarak hakemleri etki altına alıyorlar. Biz ise takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızla bütünleşerek bu maçı kazanacağız. Hakemlere ihtiyacımız yok. Fikret Orman çok ayıp ediyor. Bu tarz işlere girmesinler ve futbol sahasında oynansın..."

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Mahmut UsluFenerbahçeBeşiktaşDerbiHakemAli PalabıyıkFikret OrmanAçıklama

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