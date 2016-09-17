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Spor

Mahmut Uslu: Fenerbahçe düşmanları hortladı

"Bu durum sadece şanssızlıkla açıklanabilir. Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük adayıdır"

17 Eylül 2016 17:47

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, istenilen sonuçlar gelmeyince 'Fenerbahçe düşmanlarının yeniden hortladığını' söyledi.

Zorya deplasmanı sonrası sabah saatlerinde İstanbul’a indikten sonra Türkmenistan’a gitmekte olan Uslu Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın sorularını yanıtladı.

Uslu’nun, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Kötü günler olabilir, ancak bu takım mutlaka düzelecek. Taraftarlar da sahip çıkacak tabii. Takımda bir moral çöküşü var. Çünkü sezon başından bu yana biz çok şanssız maçlar oynadık. Kalemize 7 şut geldi 5’i gol oldu.

Buna karşın bizim sezon başından beri 6-7 topumuz direkten döndü. Top bir türlü ağlara gitmedi. Bunlar gol olsa, şimdi bu konuşmalar yapılıyor olur muydu? 

Bu durum sadece şanssızlıkla açıklanabilir. Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük adayıdır.

 

Zorya taş gibi takım

 

Uslu, Zorya’nın küçümsenmesine de tepki gösterip şunları söyledi:

2-3 puanlık kayıp oldu diye hemen Aziz Yıldırım, yönetime tepki gösteriliyor. F.Bahçe düşmanları yine hortladı. Bakın bizim karşılaştığımız Zorya takımı Ukrayna Ligi’nin üçüncüsü. Sen Shakhtar Donetsk’i kaç kere yendin? Dinamo Kiev’i kaç kere yendin? Zorya dediğin takım, Ukrayna Ligi’nde zirveye oynayan taş gibi bir takım.  Bizim takımımızda da formsuz olan oyuncular var, ancak bunların hepsi zamanla düzelecektir... 

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