Mahmut Uslu: Derbide futbol faciası yaşandı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, 3 - 2 yenildikleri maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya hakkında eleştirilerde bulunan Uslu'nun açıklamaları şöyle;



"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. En son maçta yeni yeni adetler çıkmış. Hakemlerin şöyle böyle hareketleri var. Bunlar herhalde çok para almaya başladı. Profesyonelleştiler ve bu şekle geldiler.

Biz hiç konuşmadık ama Beşiktaş Başkanı, Galatasaray antrenörü konuşuyor. Biz daha kurumsal hale gelmeye çalışıyorduk. Ama görüyoruz ki herhalde meydan boş kaldı.

Bu akşam bir facia yaşandı. Bence futbol faciası. Herhalde hakemin kafası o çizgide kaldı. Bir de herhalde zannediyor ki Yıldırım Demirören, halen Beşiktaş'ın başkanı. Yıldırım Demirören Federasyon başkanı. Bir stoper, en az 2 tane sarı kart, bir tane direkt kırmızı kart alması gerekirken, hele ki son Volkan'a yaptığı hareket yüzde yüz sarı kart iken, adam vermez mi ikinci sarı karttan kırmızı kart. Nasıl oluyor bunlar. İnanılmaz hatalar yaptı. Ama bunlar hata değil, resmen bizi doğradılar. Ayıp ettiler. Markoviç'i biçiyorlar hakemin önünde, ama bırak sarı kartı adam faul bile vermiyor. Bizim Nani'yi atmak için elinden geleni yaptı. Hakem sürekli Nani ile uğraştı.

Beşiktaş 5-2 de alabilirdi. Konuşmamın başında Beşiktaş'ı tebrik ettim. Konu bu değil, bu başka bir şey. Bir takımın hakkı bu kadar yenilebilir mi? Biz milyonlarca euro harcıyoruz. Herkes harcıyor ama, insanların emekleri var. Günah değil mi?

O Biliç efendi de son maçlarına dikkat etsin. Açıklama yapmış. Çok ayıp çok. Hakemler Fenerbahçe'yi tutuyormuş. Biz neler çektiğimizi biliyoruz."