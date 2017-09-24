Mahmut Uslu: Caner'in özel hayatını hepiniz biliyorsunuz!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin öncesinde “Beşiktaş, son yıllarda hakemler tarafından en çok kollanan takım” diye konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, karşılaşma sonunda “Beşiktaş’ta en az iki oyuncu daha kırmızı kart görmeliydi; hakem iyi maç yönetti” diye konuştu.

Uslu ayrıca Caner Erkin'i işaret ederek, "Caner'in özel hayatını hepiniz biliyorsunuz, bu yönetim ona sahip çıktı" diye konuştu. Uslu'nun bu açıklamaları, kısa süre içerisinde sosyal medyada yankı buldu.

Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sayın Fikret Orman hep konuşuyor. Bugün iki penaltı var, yüzde 100 penaltı. Bugünkü galibiyetimiz Türkiye için de önemli. Hakem, bu demeçler altında iyi bir maç yönetti.

Caner'in özel hayatını biliyorsunuz. Bu yönetim ona sahip çıktı. 'Beşiktaş'ta aileyi gördüm' gibi konuşmalar yapınca tepki normal. Negredo'nun golü, 1.5 metre değil 4.5 metre ofsayttı. Mart ayına gelmedik, mart gelmeden ağlamaya lüzum yok.