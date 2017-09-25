Mahmut Uslu; Beşiktaş ve Ahmet Çakar'la mahkemelik oldu!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Beşiktaş'ın ardından spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'la da mahkemelik oldu.

DHA'dan Ali Danaş'ın haberine göre; Beşiktaş Kulübü'nün Mahmut Uslu'yu maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle mahkemeye vereceği öğrenilmişti.

Mahmut Uslu; maç sonu açıklamaları ve maç akşamında kendisi hakkında 'Kazak Mahmut' ifadesi kullanan Ahmet Çakar'la ilgili Beyaz Futbol canlı yayınına yazılı bir açıklama metni gönderdi.

Ahmet Çakar, bu açıklamanın üzerine canlı yayında avukatı Esennur Ezgi'ye pazartesi sabahı Çağlayan Adliyesi'ne 'tehdit' suçlaması gerekçesiyle dilekçe vermesi için çağrıda bulundu. Çakar'ın bu çağrısı üzerine avukat Ezgi, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim Sn. Ahmet Çakar’ın müştekisi olduğu konu ile ilgili olarak, Mahmut Nedim Uslu’ya karşı, 25.09.2017 tarihinde ‘hakaret, kişilik hakkı ihlali ve TEHDİT’ suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na Savcılık şikayeti yapılacaktır. Sn. Ahmet Çakar Vekili Av. Esennur Ezgi."

Çakar ayrıca, Mahmut Uslu'nun Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi aracılığıyla özür dilemesi halinde konuyu kapatacağına dair açık kapı bıraktı.

Mahmut Uslu'nun 'Beyaz Futbol' canlı yayınına gönderdiği yazılı açıklama metni şöyle:

1- Fikret Orman’a ‘Arsen Orman’ dedim diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Evet söyledim, yalan mı? Kendisi değil mi ‘Takımın bütün oyuncularını ben seçiyorum, tek tek ben ilgilenip ben karar veriyorum’ diyen. Ben de o yüzden Arsene Wenger’den yola çıkıp “Arsen Orman” dedim. Ne deseydim; Sir Alex Ferguson mu deseydim?

2- Beşiktaş Kulübü beni mahkemeye veriyormuş, versinler. Niye veriyorlar siz biliyor musunuz? Suç teşkil eden ne demişim ben? İstedikleri kadar mahkemeye verebilirler, versinler.

3- Ahmet Çakar benim için ağza alınmayacak şeyler söyledi. Onunla mahkemede hesaplaşacağız. O, benim kim olduğumu görecek. Kendisiyle her türlü hesaplaşacağız. Bu işler öyle ileri geri konuşmakla olmuyor.

4- Caner’le ilgili açıklamamda ne var? Maçtan önce gidip tribünleri tahrik ediyor, hareket yapıyor. Tribünleri galeyana getiriyor. Ondan sonra da maç çığrından çıkıyor.

5- Caner çıkıp diyor ki ‘Ben bir aileye geldim’. Biz sana ne yaptık kardeşim? 4 yıl boyunca sahip çıktık, her türlü desteği verdik sana, bu mudur karşılığı? Caner, Beşiktaş’a bizden gitmedi, Inter’den gitti ama gelir gelmez bizimle ilgili konuşuyor.

6- Kameni, yerdeki Beşiktaşlı oyuncuya yardımcı oluyor, yanına gidiyor, yerden kaldırıyor... Caner, utanmadan şut atıyor orada!

7- Fenerbahçe kazanmaya başladıkça bunlar artacak, biz bunun bilincindeyiz. Camia olarak bunları çok yaşadık. Bu dediklerimi ilerleyen haftalarda daha iyi anlayacaksınız.

8- Negredo’nun pozisyonunda 4.5 metre ofsayt var dedim, ironi yaptım. Bunu ciddiye aldılar, abartarak söyledim ki bazı şeyler anlaşılsın. Geride kalan 6 haftaya bakarak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Abartarak söyleyip hakemlerin ne kadar kötü olduğuna dikkati çekmek istedim.

"Özür dilersen konuyu kapatırım"

Ahmet Çakar'ın Mahmut Uslu'nun açıklamalarına cevabı şöyle oldu:

“Bildiğini yapmazsan da ekime, bildiğini fazlasıyla yapmazsan da kasıma kadar yolun var. Bak ulan Mahmut... Ben senin yanına Basketbol Federasyonu Başkanı’nı alıp da küfür ettiğin sporcular falan değilim. Ben öyle paralı, elit Türk ayakları... Arkasını da büyük bir saygın kulübe dayamış adamların tehditlerine pabuç bırakacak adam değilim. 20 yıldır senin gibi birçok adamla mücadele etmişim... Sen benim için sadece fındık içisin, fındık içi...

"Mahmut denen bir adam var, o adam;

Ahmet Hoca'yı tehdit etti..."

Ben son söyleyeceğimi başında söyledim, elinden geleni ardına koymayacaksın. Bundan sonra Mahmut da değilsin, Mahmut Efendi bile sana fazla... Niye mesela gelip kapıda baş başa veya Anadolu Hisarı’nda her sabah yürüyoruz ya... Gel orada suratıma söyle, kimsin lan sen! Etin ne, budun ne... Bir de ‘Kim olduğumu görecek’... Göstermezsen namertsin! Bildiğini eksiksiz yapacaksın.

Esennur Ezgi avukat kardeşim! Yarın sabah Çağlayan Adliyesi, Hukuk Bürosu, tehdit... Dilekçeyi bildiğin gibi yaz. Mahmut denen bir adam var, o adam; Ahmet Hoca’yı tehdit etti...

Bir şansın var. Devrim Zengi vasıtasıyla özür dilersen, 'Ahmet Hoca beni yanlış anladı' falan dersen konuyu kapatırım. Ama yapmazsan da sonuna kadar git, bil ki peşindeyim."

Ne olmuştu?

Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın futbolcusu Caner Erkin için "Özel hayatını hepiniz biliyorsunuz" diyerek oyuncunun özel hayatını basın önünde tekrarlamış, Beşiktaş'ın nizami olduğu maç sonunda tespit edilen golündeki ofsayt kararıyla ilgili "4.5 metre ofsayt" yorumunu yapmıştı.

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar ise Uslu'nun bu açıklamalarına karşın, şöyle konuşmuştu:

"Senin adın bundan sonra 'Kazak Mahmut'. Senin de kızın veya oğlun var. Onlar da kendisinden değil, partnerinden kaynaklanan hatalardan dolayı kötü günler geçirebilir.

"Yaşından başından utanmalısın"

Senin feriştahın gelse; 20 Mahmut Uslu, Caner'in sol başparmağı etmezsiniz. Hiç değilse o delikanlı gibi ayrıldı gitti ve üstelik hataların hiçbirisi kendinden kaynaklanmamıştı. Yaşından başından utanmalısın.