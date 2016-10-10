Mahmut Uslu: Ben olsam Galatasaray o kupayı alamazdı

Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım’la Fenerbahçe’den tartıştığı için ayrıldığını, ancak Yıldırım’ın 3 Temmuz sürecindeki dik duruşundan etkilenerek yeniden Fenerbahçe’ye döndüğünü dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu önderliğinde yönetici Metin Doğan, Selim Kosif, yeni medya sorumlusu Necati Mete, Fenerbahçeli yazar ve muhabirlerle bir araya geldi.

Mahmut Uslu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

Pereira kaçtı

"Pereira takımı iyi çalıştırmadı, biz göndermedik kendisi gitti. Adam kaçtı. Büyük hata yaptı. UEFA’nın ceza vermesi lazım. İyi çalıştırsaydı zaten kalırdı. Bu kulübün doktoru, fizyoterapisti, kondisyoneri profesyoneldir, antrenörle değişmez. Bu kulübün adamlarına saygı göstereceksin, saygı göstermeyen adam burada barınamaz. Avrupa’nın en iyi kondisyon merkezi bizdeydi. Adam kullanmadı, çünkü bilmiyor."

"Fikret Orman yanlış yaptı"

-Beşiktaş da bizim rakibimiz, derken bunu başka nedenle söyledim. Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak eğer sen diyorsan ki Fetö operasyonunda ‘biz kenar süsüydük’, olmaz. Senin 2. başkanın (Serdar Adalı) bu operasyondan dolayı hapisteyse böyle olmaz. Beşiktaş başkanı olarak sahip çıkacaksın. Ben “Süleyman Seba’yı özledik” diye konuşma yaptım. Şu andaki federasyon başkanı dedi ki resmini yollayalım sana. Anlayışa bak. Süleyman Seba’nın adamlığını özledik, adamlığını. Ben Federasyon başkan vekiliydim, Süleyman Seba ne diyorsa G.Saray, F.Bahçe “evet” diyordu, öyle bir adamdı.”

"Ben olsaydım, Galatasaray'a o kupayı aldırmazdım"

-(G.Saray’ın 2011-2012 şampiyonluğu hakkında) Ben olsaydım o kupayı aldırmazdım. Net çünkü provokasyon var, provokasyona alet oldu hepsi. Kimdi o zaman CEO, Lütfi Arıboğan. Aziz Yıldırım ve benim gibi adam olsaydı aldırmazdık. Biz aldırmazdık, tanımazdık kimseyi ölürdük aldırmazdık. Başbakan istedi yönündeki iddialarının hepsi palavra. Basketbolda G.Saray’ın Fenerbahçe maçına çıkmaması da provakosyon. Türkiye’de olay çıkarıyorlar. Yüzde 49 kazanma ihtimalin var. Abdi İpekçi’de yaşadıklarımızın yüzde 10’unu yaşamadılar. Yumruk yedik, tükürük yedik.”

"Kenan Evren Lisesi'nin arazisini vermemek hainlik"

"Kenan Evren lisesi arazisi için “F.Bahçe’ye peşkeş çekiyorlar, avanta alıyorlar” yorumları yapıldı. Böyle bir şey yok. 12 dönüm yerin 2.5 dönümünde tarihi eser var. Yüksek kat da vermiyor, stadın üstüne çıkamaz diyor. Hainlik yapıldı. F.Bahçe’ye, kim yaptı Fetö mü yaptı başkası mı belli değil.”

"Türk futbolunda Fenerbahçe'ye eşit muamele yapılmıyor"

"Advocaat adam gibi adam. İnşallah başarılı olur. Takımı iyi çalıştırıyor. Başarılı olmak yalnız Advocaat’ın ya da F.Bahçe’nin elinde değil. Türk futbolunda federasyondur hakemdir eşit muamele yapılmıyor F.Bahçe’ye."