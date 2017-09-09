Mahmut Tuncer'in kızı: En az babam kadar kıroyum!

Türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, “Önyargıların farkındayım, kızmıyorum. Babam kıroysa ben ondan daha kıroyum” dedi.

Posta'dan Canan Danyıldız'a konuşan Gizem Tuncer'in açıklamaları şöyle:



‘Aşk Uykusu’ ile sizi tanıdık, Mahmut Tuncer’in kızı Gizem...



Beş şarkılık bir albüm. Dört yıldır hazırlanıyorum. Bir şeyi istersem sonuna kadar giderim. Bu albümde de öyle oldu. Albüme adını veren ‘Aşk Uykusu’ da bir Ayla Çelik şarkısı.



Herkes Ayla Çelik’in peşinde, nasıl kaptınız?



Ayla Abla enteresan biri. İnanılmaz kültürlü. “Bunun üstüne bu giyilir”e kadar bana öğreten kişi. Bana inandı, abla-kardeş gibi olduk. Evinde terliğim bile var.



Ya Sony gibi büyük bir şirketi nasıl ikna ettiniz?



Çok cool bir şirket. Babamla gittik. Tek başına gitsem kendimi ucu sönmüş soğan gibi hissederdim. Onlardan haber beklerken yemediğim tırnak kalmadı. Ama babam “Kaptın bu işi” demişti. Kendimi sevdirmeyi bilirim.



Ne okudunuz?



Konservatuvar mezunuyum, lisede oyunculuk eğitimi de aldım. Babamla sahneye çıkıyordum zaten. Bu gen babamdan geçmiş, hiçbir zaman avukat olmayı hayal etmedim. Bir şekilde sanatla ilgilenecektim.



Her ünlü evladı gibi illa şöhret olayım derdiniz var mıydı?



Bu boş bir şey. Sokakta çıplak koş, yine ünlü olursun. Ama ben işimi, sesimi tanısınlar istedim. Ayrıca çok okuyan biriyim. Günümü tırnaklarımı, saçlarımı boyayarak geçirmiyorum. Rafine bir kişiliğim!



Aile ortamınız nasıl?



Farklı bir ortamda büyüdüm. Annem Kıbrıslı, babam Urfalı Mahmut Tuncer! Yer sofrasında da yemek yerim, şık bir restoranda da... Dört kardeşiz, son numara benim ama hiç şımartılmadım. Arkadaş gibi bir aileyiz.



24 yaşında bir şöhret çocuğu için fazla olgunluk!



VIP’cilikten, insan ayırmaktan nefret ederim. Sonuçta hiçbirimiz Sabancı değiliz. Ama ‘ezilenin yanındayım’ politikam da yok. Bana ne olursa olsun iyi bir insan olmamı öğrettiler. Güçlüyümdür.

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