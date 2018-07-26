Mahmut Tuncer'den Erdoğan'a: Halayın başını sen çek

Eylül ayında sünnet şöleninde konser verecek olan Mahmut Tuncer, 40 bin kişilik halayın başını çekmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı davet ettiklerini söyledi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Antalya Muratpaşa Belediyesinin eylül ayında düzenleyeceği sünnet şöleninde konser verecek olan türkücü Mahmut Tuncer, şölenin basın toplantısında açıklama yaptı.

Yaklaşık 5 yıldır uğraştıkları 40 bin kişilik halay projesiyle ilgili detaylar paylaşan Tuncer, halay başı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı davet ettiklerini söyledi.