-MAHMUT ÖZGENER'DEN KARABÜKSPOR BAŞKANINA ÖVGÜ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un, Spor Toto Süper Lig'de hakem kararlarının tartışılmasıyla ön plana çıkan Beşiktaş-Kardemir Karabükspor karşılaşması sonrasındaki tavrının herkese örnek olması gerektiğini söyledi. TFF Başkanı Mahmut Özgener, TFF Başkanvekilleri Lutfi Arıboğan ve Servet Yardımcı ile birlikte Mövenpick Otel'de düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de yapılan Beşiktaş-Kardemir Karabükspor karşılaşmasının, ''talihsiz'' bir karşılaşma olduğunu belirtti. Karşılaşmanın hakeminin spor yaşamındaki en kötü performanslardan birini sergilediğini kaydeden Özgener, şöyle dedi: ''Çok değer verdiğimiz, kıymetli bir hakemimizin, belki de spor yaşantısındaki en kötü performanslarından birini göstermesi, futbol gündemimizin en öncelikli konusu haline geldi. Konu ciddi anlamda gündem oluştururken, bir yöneticimiz; kulübünün yaşamış olduğu olumsuz kararlara rağmen, hem de müsabaka boyunca en çok haksızlığa uğramış taraf olarak göstermiş olduğu örnek tavırla, hem camiasına hem de spor kamuoyuna mesaj verdi. Bir spor adamının spora ait yaşanmışlıklarda ne denli sağduyulu ve vakur bir duruş göstermesi gerektiğini tüm kamuoyuna göstererek herkese örnek oldu. Göstermiş olduğu bu sportmence ve sporun ruhuna hakim lider tavrıyla, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Sayın Hikmet Ferudun Tankut'a hepinizin huzurunda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İki haftadır oluşturulmak istenen kaos ortamı içinde, duruşunu hiç bozmayarak ortaya koyduğu spor adamı kimliğiyle, skor adamlarına örnek olan sayın Tankut'un bu haftaki davranışlarından, Türk sporunun alacağı çok ders bulunuyor. Oluşan hatalardan en büyük zararı görmesine rağmen, soğukkanlılığını koruyarak futbolun gereklerini yerine getiren tüm Kardemir Karabükspor camiasını da özel olarak tebrik ediyorum.''